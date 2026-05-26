Nächster Wunschspieler für Solingen 03: Top-Scorer Thomas Idel kommt Nach Markus Pazurek kommt auch Thomas Idel vom Ahrweiler BC zum Oberliga-Aufsteiger 1. Spvg Solingen-Wald 03. Der 26-Jährige war in der Rheinlandliga einer der prägenden Spieler der Meistersaison. von André Nückel · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

Thomas Idel (r.) soll seine Abschlussstärke in Solingen zeigen. – Foto: Boris Hempel

Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 arbeitet weiter konsequent am Kader für die kommende Saison. Nach Ali-Can Ilbay vom DV Solingen, Max Wilschrey vom FC Emmelshausen-Karbach und Markus Pazurek vom Ahrweiler BC hat der künftige Oberligist nun auch Thomas Idel verpflichtet. Der 26-Jährige kommt ebenfalls aus Ahrweiler und bringt Zahlen mit, die seinen Stellenwert in der abgelaufenen Saison deutlich machen: 23 Tore und 18 Vorlagen in 33 Spielen.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Damit war Idel, gemeinsam mit Pazurek, maßgeblich am Gewinn der Meisterschaft in der Rheinlandliga beteiligt. Für Solingen-Wald ist der Zugang entsprechend mehr als nur eine weitere Kaderergänzung. Der Verein spricht von einem weiteren Wunschspieler, den man für den eingeschlagenen Weg habe gewinnen können. Idel wurde über viele Jahre bei Deutz 05 geprägt, spielte dort mit kurzer Unterbrechung durch eine Station bei Fortuna Köln bis zur Saison 2022/23 und war an der erfolgreichen Phase des Vereins in der Mittelrheinliga beteiligt. Über Bergisch Gladbach 09, wo er in 16 Spielen sieben Tore und sechs Vorlagen verbuchte, führte sein Weg in den Profifußball zu Viktoria Köln. In der 3. Liga kam der flexibel einsetzbare Offensivspieler auf zehn Einsätze, ehe ihn eine Verletzung ausbremste.

Resvanis spricht von einem Unterschiedsspieler In Ahrweiler fand Idel unter Trainer Mike Wunderlich wieder in die Spur - und nun führt sein Weg an den Niederrhein. „Die Gespräche mit der sportlichen Leitung und dem Trainerteam haben mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben“, sagt Idel. Besonders die Ausrichtung des Vereins und die Perspektive in der Oberliga Niederrhein hätten ihn überzeugt. Zudem habe auch der Austausch mit Pazurek, mit dem er bereits zusammengespielt hat, eine Rolle gespielt. Trainer Daniele Varveri sieht in Idel einen Spieler, der dem Offensivspiel zusätzliche Qualität geben soll. „Thomas besticht durch eine herausragende Technik auf engem Raum, Torgefährlichkeit und einen hohen Grad an Instinkt in seinem Spiel“, sagt Varveri. Er verweist zudem darauf, dass Idel wie Solingen-Wald mit einem Aufstieg im Rücken in die neue Saison geht.