Nächster Winnekendonk-Wahnsinn, SV Issum stellt Anschluss her

SV Issum jubelt. – Foto: Susanne Schmidt

Das Titelrennen der Kreisliga A Kleve-Geldern bleibt völlig offen. Viktoria Winnekendonk rettet sich in Unterzahl zu einem späten Sieg in Veert, Siegfried Materborn antwortet mit einem klaren Erfolg in Walbeck und auch der FC Aldekerk bleibt direkt dahinter. Im Tabellenkeller sammelt der SV Issum wichtige Punkte, während SV Nütterden weiter unter Druck gerät.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Der FC Aldekerk hat im Aufstiegskampf vorgelegt und sich zumindest bis Sonntag an die Tabellenspitze geschoben. Bereits früh brachte Fabian Maximilian Münz die Gäste per Foulelfmeter in Führung (14.), wodurch Aldekerk die Kontrolle über das Spiel übernahm. Pfalzdorf hielt die Partie lange offen und ließ zunächst keinen weiteren Gegentreffer zu, ehe Jimmy Altgen in der 73. Minute das wichtige 2:0 erzielte. In der Nachspielzeit machte der eingewechselte Alessandro Vaccaro-Notte endgültig alles klar (90.+1).

Mit dem Auswärtssieg verbessert sich Aldekerk auf 63 Punkte und zieht zunächst an Viktoria Winnekendonk sowie Siegfried Materborn vorbei. Die Konkurrenz hat allerdings noch die Möglichkeit, am Sonntag nachzuziehen. Pfalzdorf II bleibt trotz der Niederlage oberhalb der unteren Plätze, verpasst es jedoch, sich weiter vom Tabellenkeller abzusetzen.

Der SV Sevelen bleibt im oberen Tabellenbereich stabil und setzte sich bei BV Sturm Wissel knapp durch. Die Gäste gingen kurz vor der Pause durch Philipp Langer in Führung (45.), ehe Timo Boy den Vorsprung unmittelbar nach dem Seitenwechsel ausbaute (51.). Wissel fand anschließend besser in die Partie zurück und verkürzte durch einen Foulelfmeter von Lucas Heißing (60.). In der Schlussphase blieb das Spiel offen, allerdings verteidigte Sevelen die knappe Führung bis zum Abpfiff. Durch den Auswärtssieg baut Sevelen sein Polster auf die Verfolger im Mittelfeld weiter aus und behauptet Rang fünf. Wissel bleibt dagegen tief im unteren Tabellenbereich und verpasst einen wichtigen Schritt im Kampf um den Anschluss.

Der TSV Wachtendonk-Wankum hat sich mit einem starken ersten Durchgang wichtige Punkte gesichert. Ein Eigentor von Fabian Janik Tönisen brachte die Gastgeber in Führung (28.), ehe Maximilian Wisniewski nur sechs Minuten später auf 2:0 erhöhte. Kurz vor der Pause traf zudem Tommy Leopold zum 3:0 (45.+3). Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich SV Nütterden allerdings zurück. Niklas Beem verkürzte zunächst auf 1:3 (56.), ehe der eingewechselte Fabian Lemm den Anschluss herstellte (69.). Weitere Treffer fielen jedoch nicht mehr. Wachtendonk verschaffte sich dadurch Luft im unteren Mittelfeld und baute den Vorsprung auf die Abstiegszone aus. Nütterden bleibt dagegen auf Rang 14 und steht weiterhin unter Druck.

Nach dem zwischenzeitlichen Verlust der Tabellenführung reagierte Siegfried Materborn deutlich. Beim SV Walbeck brachte Jonathan Klingbeil die Gäste bereits in der 18. Minute in Führung. Walbeck hielt die Partie bis zur Pause offen, musste kurz nach dem Seitenwechsel jedoch das 0:2 durch Nils Rütjes hinnehmen (50.). Materborn blieb anschließend gefährlich und sorgte in der Schlussphase endgültig für klare Verhältnisse. Jonas Göknur traf in der 77. Minute zum dritten Treffer, ehe Dennis Thyssen nur vier Minuten später den Endstand herstellte. Durch den Erfolg zog Materborn nach Punkten wieder mit Viktoria Winnekendonk gleich, musste aufgrund des direkten Vergleichs aber Rang zwei behalten. Walbeck bleibt im unteren Mittelfeld und verpasste es, sich weiter von der gefährdeten Zone abzusetzen.

Der Tabellenführer hat ein spektakuläres Spiel trotz langer Unterzahl noch gedreht. Beim SV Veert ging zunächst die Heimelf in Führung, als Louis Genego kurz vor der Pause das 1:0 erzielte (45.+1). Für Viktoria Winnekendonk wurde die Aufgabe zusätzlich schwieriger, nachdem Lion Janssen wegen Tätlichkeit Rot sah (65.). Veert schien auf dem Weg zu einem Überraschungserfolg, ehe die Partie in den letzten Minuten völlig kippte. Nach der Roten Karte gegen Torwart Joshua Claringbold wegen einer Notbremse (83.) nutzte Winnekendonk die Überzahl konsequent aus. Luca Janssen glich zunächst spät aus (88.), ehe Samuel Bröcheler tief in der Nachspielzeit das 2:1 erzielte (90.+8). Nur zwei Minuten später traf erneut Luca Janssen zum 3:1-Endstand (90.+10). Mit diesem späten Sieg verteidigte die Viktoria die Tabellenführung - Aldekerk war zwischen Freitag und Sonntag zwischenzeitlich auf Rang eins. Veert verpasste dagegen einen wichtigen Befreiungsschlag im unteren Tabellendrittel.

Der Uedemer SV bleibt im Aufstiegsrennen präsent und setzte sich gegen den 1. FC Kleve II durch. Lasse Derksen brachte die Gastgeber früh in Führung (18.), ehe Piotr Andrzej Lewandowski kurz vor der Pause per Foulelfmeter ausglich (45.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Uedem den Druck erneut. Till Lennart Bienemann stellte in der 67. Minute auf 2:1, ehe ein Eigentor von Oliver Tillmans die Partie entschied (78.). Der Uedemer SV hielt dadurch den Anschluss an das Spitzentrio und bleibt weiterhin in Schlagdistanz zu den Relegationsplätzen. Kleve II musste dagegen einen Rückschlag im stabilen Mittelfeld hinnehmen.

Der SV Issum hat im Tabellenkeller wichtige Punkte gesammelt und den Abstand auf die direkten Konkurrenten verkürzt. Nils Kabasch brachte die Gastgeber nach 34 Minuten in Führung, ehe Issum die Partie lange offenhalten musste. Bedburg-Hau II versuchte nach der Pause zurückzukommen, fand offensiv aber kaum klare Lösungen. Erst in der Nachspielzeit entschied Tim Bessler die Begegnung endgültig mit dem 2:0 (90.+1). Issum bleibt zwar tief im Tabellenkeller, wahrte durch den Sieg aber die Chance auf den Anschluss. Für Bedburg-Hau II wird die Situation am Tabellenende dagegen immer schwieriger.

Der TSV Nieukerk hat einen Heimsieg in letzter Minute noch aus der Hand gegeben. Die Gastgeber lagen nach Treffern von Ebrahim Sarshar (18.) und Lars Diepers (40.) bereits mit 2:0 vorne, ehe Justin Regenhardt den Anschluss für Grün-Weiß Vernum erzielte (64.). Die Gäste drängten anschließend auf den Ausgleich und kamen durch Andreas Duwe zum 2:2 (79.). Die Partie schien dann doch noch zugunsten Nieukerks zu kippen, als Niklas Steeger in der 90. Minute das 3:2 markierte. Vernum schlug allerdings erneut zurück: In der Nachspielzeit traf Alexander Sieger zum 3:3-Endstand (90.+2). Nieukerk verpasste damit einen wichtigen Schritt Richtung gesichertes Mittelfeld, während Vernum seine Serie stabil hielt und vorerst auf Rang acht bleibt.

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag

Di., 12.05.26 20:00 Uhr SV Walbeck - TSV Wachtendonk-Wankum

Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Viktoria Winnekendonk - Uedemer SV

Fr., 15.05.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Nütterden

Fr., 15.05.26 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - Alemannia Pfalzdorf II

So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Sevelen - TSV Nieukerk

So., 17.05.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - BV Sturm Wissel

So., 17.05.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SV Issum

So., 17.05.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Veert



29. Spieltag

Sa., 30.05.26 18:00 Uhr SV Veert - SV Walbeck

So., 31.05.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - 1. FC Kleve II

So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SGE Bedburg-Hau II

So., 31.05.26 15:15 Uhr Uedemer SV - Siegfried Materborn

So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Aldekerk - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Issum - Viktoria Winnekendonk

So., 31.05.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Sevelen

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Nütterden - Grün-Weiß Vernum



30. Spieltag

So., 07.06.26 13:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SGE Bedburg-Hau II

So., 07.06.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - Viktoria Winnekendonk

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Uedemer SV

So., 07.06.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - FC Aldekerk

So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Nütterden

So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Nieukerk

So., 07.06.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Issum

So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Veert

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