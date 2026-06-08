Nächster Wechsel innerhalb der Stadt: Suri zurück beim FSV VfB

Von links nach rechts: Manager Tom Gabler, Neuzugang Michael Suri, Neu-Trainer Michael Kettl, Vorstand Jürgen Brunner – Foto: Verein

Der FSV VfB Straubing kann den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vermelden: Mit Michael Suri kehrt ein echtes Eigengewächs an seine sportliche Heimat zurück. Der defensiv vielseitig einsetzbare Spieler durchlief bereits in seiner Jugend sämtliche Nachwuchsmannschaften des damaligen VfB Straubing von den G-Junioren bis zur A-Jugend. Nach seiner Zeit beim Nachbarn und frischgebackenen Bezirksliga-Meister SV Türk Gücü Straubing hat sich der Straubinger nun für eine Rückkehr an den Peterswöhrd entschieden.

Damit ist Suri bereits der dritte Neuzugang, der in diesem Sommer vom Uferweg an den benachbarten Peterswöhrd wechselt. Für den 23-Jährigen spielten bei seiner Entscheidung sowohl die sportliche Perspektive als auch die enge Verbundenheit zum Verein eine wichtige Rolle: "Ich habe mir den Kader angeschaut. Da sind viele gute Spieler dabei. Ich möchte den Konkurrenzkampf annehmen, mich durchsetzen und der Mannschaft bestmöglich helfen. Außerdem kenne ich den Verein und das Stadion in- und auswendig. Ich wusste immer, dass ich irgendwann zum VfB zurückkommen möchte. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen.“











Tom Gabler, Sportlicher Leiter des Klubs, traut der Verstärkung viel zu: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Michi einen jungen und defensiv vielseitig einsetzbaren Spieler dazugewinnen konnten. Er wird den Konkurrenzkampf innerhalb des Teams weiter beleben und uns helfen, unsere Ziele für die neue Saison zu erreichen. Gerade vor dem Hintergrund einiger verletzungsbedingter Ausfälle ist es wichtig, zusätzliche Qualität und Flexibilität im Kader zu haben. Michi ist ein Straubinger Junge, hat früher bereits beim VfB gespielt und passt sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu uns.“





Bei den Gesprächen mit Michael Suri waren unter anderem Vereinsvorsitzender Jürgen Brunner, der zukünftige Vorstand Sport Daniel Porwol sowie Trainer Michael Kettl beteiligt.