Nächster Wechsel innerhalb der Stadt: Suri zurück beim FSV VfB

Damit ist Suri bereits der dritte Neuzugang, der in diesem Sommer vom Uferweg an den benachbarten Peterswöhrd wechselt. Für den 23-Jährigen spielten bei seiner Entscheidung sowohl die sportliche Perspektive als auch die enge Verbundenheit zum Verein eine wichtige Rolle: "Ich habe mir den Kader angeschaut. Da sind viele gute Spieler dabei. Ich möchte den Konkurrenzkampf annehmen, mich durchsetzen und der Mannschaft bestmöglich helfen. Außerdem kenne ich den Verein und das Stadion in- und auswendig. Ich wusste immer, dass ich irgendwann zum VfB zurückkommen möchte. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen.“
Tom Gabler, Sportlicher Leiter des Klubs, traut der Verstärkung viel zu: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Michi einen jungen und defensiv vielseitig einsetzbaren Spieler dazugewinnen konnten. Er wird den Konkurrenzkampf innerhalb des Teams weiter beleben und uns helfen, unsere Ziele für die neue Saison zu erreichen. Gerade vor dem Hintergrund einiger verletzungsbedingter Ausfälle ist es wichtig, zusätzliche Qualität und Flexibilität im Kader zu haben. Michi ist ein Straubinger Junge, hat früher bereits beim VfB gespielt und passt sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu uns.“
Bei den Gesprächen mit Michael Suri waren unter anderem Vereinsvorsitzender Jürgen Brunner, der zukünftige Vorstand Sport Daniel Porwol sowie Trainer Michael Kettl beteiligt.