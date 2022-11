Nächster Wechsel auf Bank des 1. FC Mönchengladbach Klaus Hammann ist nach einem kurzem Intermezzo nicht mehr Trainer der Westender.

Klaus Hammann ist nicht mehr Trainer beim 1. FC Mönchengladbach. Das bestätigte der Landesligist auf Nachfrage unserer Redaktion am Mittwoch.

Hammann hatte den Job beim 1. FC erst Ende September übernommen, nachdem sich der Verein vom damaligen Coach André Dammer getrennt hatte. Dammer war im Sommer vom VfB Korschenbroich verpflichtet worden und musste das Amt nach vier punkt- und torlosen Spielen in der Landesliga schon wieder an Hammann weitergeben. Der 59-Jährige hatte die Rolle zunächst interimsweise übernommen, wurde Anfang Oktober zum Cheftrainer befördert.

Unter Klaus Hammann sammelte das Schlusslicht der Landesliga beim 6:2-Derbysieg über Victoria Mennrath die bisher einzigen drei Punkte in dieser Saison – insgesamt stand Hammann sechs Spiele als Verantwortlicher an der Gladbacher Seitenlinie. Das Spiel am Sonntag gegen VSF Amern wollte der Verein noch als „Gnadenfrist“ für Hammann sehen, der mit einem Erfolg seinen Job hätte retten können. Das wiederum wollte Hammann nicht und gab das Amt frei. Nun wird wohl Co-Trainer Almir Husejnovic übernehmen.