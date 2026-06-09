Nächster Wechsel an der Tabellenspitze - Höngg wieder vorn Frauen 2. Liga, 20. Spieltag von Redaktion Frauenfussball · 09.06.2026, 21:52 Uhr · 0 Leser

RIngel Ringel Reihe, wieder stürzt der Leader vom Thron. FFC Südost verliert in Uster sang und klanglos mit 1:4 und muss den Thron dem SV Höngg überweisen. Die Hönggerinnen gewinnen in Wädenswil ohne wenn und aber mit 5:1. Die Reserven des FC Winterthur waren spielfrei und haben nun auch 2 Punkte Rückstand auf den SV Höngg. Ein Blick auf das Schlussprogramm zeigt, Höngg hat es zwar in den eigenen Füssen, muss aber noch zwei Mal gegen direkte Konkurrentinnen antreten. Zuerst ein Auswärtsspiel bei Phönix, zum Schluss stehen die Reservistinnen vom FC Winterthur auf dem Speiseplan. Gut möglich, dass sich das Leaderkarussell noch nicht ausgedreht hat. Auch im Abstiegskampf ist Feuer drin. Der FC Lachen gewinnt in Volketswil souverän mit 5:0 und macht einen wichtigen Schritt vorwärts. Die schlechtesten Karten hat der FC Kloten, der mit einem Spiel weniger bereits unter dem Strich ist. Im letzten Spiel heisst es verlieren verboten, soll der Abstieg noch verhindert werden.

Das Spitzenspiel fand in Uster statt. Dort empfing der FC Uster mit einem Rumpfteam (diversen gesperrte Spielerinnen) den Tabellenführer FFC Südost Zürich. Die Stärkeverhältnisse entsprachen in keiner Weise dem Tabellenplatz - es war der FC Uster der das Spiel in die Hände nahm und mehr Ballbesitz hatte, dennoch blieb die erste Halbzeit torlos. Nach der Pause ging es dann schnell: In der 49. Minute nutzte Luana Natale eine Ecke, die der Torhüterin durch die Hände rutschte, und erzielte das 1:0. Nur fünf Minuten später erhöhte wieder Natale auf 2:0, nach einer perfekten Vorlage von Lia Stella. In der 60. Minute zimmerte Nina Schwab das Leder aus 25 Metern ins rechte obere Eck zum 3:0. Florence Gfeller verkürzte in der 68. Minute auf 3:1. In der Nachspielzeit setzte Thalita De Espidola den Schlusspunkt zum 4:1. Nach diesem Auftritt muss sich der FFC Südost an der eigenen Nase nehmen - mit solchen Leistungen ist der Aufstieg nicht verdient. Im Abstiegskampf besiegte der FC Küsnacht den FC Kloten klar mit 4:1. Coco Brouwer eröffnete in der 13. Minute den Torreigen für die Heimelf. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lynn Brändli auf 2:0 (50.). Sara Grande verkürzte für Kloten (62.), doch Larissa Schläpfer stellte mit einem Kopfballtreffer (75.) den alten Abstand wieder her. Gloria Menzi setzte den Schlusspunkt in der 88. Minute. Mit diesem Sieg ist der FC Küsnacht gerettet, die Situation für den FC Kloten verschärft sich.

Der FC Lachen/Altendorf dominierte den FC Volketswil klar und gewinnt mit 5:0. Teuta Marjakaj eröffnete bereits in der 4. Minute den Torreigen. Nur fünf Minuten später erhöhte Simea Schnider auf 2:0 und schnürte in der 24. Minute ihren Doppelpack zum 3:0 Pausenstand. Nach der roten Karte für Kayleigh Keller (58.) war der Widerstand gebrochen. Marjakaj und Saira Grassi sorgten für den klaren Endstand. Das Spiel zwischen dem FC Schlieren und dem FC Phönix Seen fand bereits im Mai statt. Der FC Phönix Seen setzte sich mit 2:0 durch und hält den Funken Hoffnung für den Aufstieg am glühen. Joanna Asendorf brachte Phönix Seen in der 24. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Sonja Beer in der 38. Minute auf 2:0. Schlieren hatte in der zweiten Halbzeit keine Antwort mehr bereit.