Nächster Wechsel an der Tabellenspitze - Höngg wieder vorn

RIngel Ringel Reihe, wieder stürzt der Leader vom Thron. FFC Südost verliert in Uster sang und klanglos mit 1:4 und muss den Thron dem SV Höngg überweisen. Die Hönggerinnen gewinnen in Wädenswil ohne wenn und aber mit 5:1. Die Reserven des FC Winterthur waren spielfrei und haben nun auch 2 Punkte Rückstand auf den SV Höngg.
Ein Blick auf das Schlussprogramm zeigt, Höngg hat es zwar in den eigenen Füssen, muss aber noch zwei Mal gegen direkte Konkurrentinnen antreten. Zuerst ein Auswärtsspiel bei Phönix, zum Schluss stehen die Reservistinnen vom FC Winterthur auf dem Speiseplan. Gut möglich, dass sich das Leaderkarussell noch nicht ausgedreht hat.
Auch im Abstiegskampf ist Feuer drin. Der FC Lachen gewinnt in Volketswil souverän mit 5:0 und macht einen wichtigen Schritt vorwärts. Die schlechtesten Karten hat der FC Kloten, der mit einem Spiel weniger bereits unter dem Strich ist. Im letzten Spiel heisst es verlieren verboten, soll der Abstieg noch verhindert werden.
Das Spitzenspiel fand in Uster statt. Dort empfing der FC Uster mit einem Rumpfteam (diversen gesperrte Spielerinnen) den Tabellenführer FFC Südost Zürich. Die Stärkeverhältnisse entsprachen in keiner Weise dem Tabellenplatz - es war der FC Uster der das Spiel in die Hände nahm und mehr Ballbesitz hatte, dennoch blieb die erste Halbzeit torlos. Nach der Pause ging es dann schnell: In der 49. Minute nutzte Luana Natale eine Ecke, die der Torhüterin durch die Hände rutschte, und erzielte das 1:0. Nur fünf Minuten später erhöhte wieder Natale auf 2:0, nach einer perfekten Vorlage von Lia Stella. In der 60. Minute zimmerte Nina Schwab das Leder aus 25 Metern ins rechte obere Eck zum 3:0. Florence Gfeller verkürzte in der 68. Minute auf 3:1. In der Nachspielzeit setzte Thalita De Espidola den Schlusspunkt zum 4:1. Nach diesem Auftritt muss sich der FFC Südost an der eigenen Nase nehmen - mit solchen Leistungen ist der Aufstieg nicht verdient.
Im Abstiegskampf besiegte der FC Küsnacht den FC Kloten klar mit 4:1. Coco Brouwer eröffnete in der 13. Minute den Torreigen für die Heimelf. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lynn Brändli auf 2:0 (50.). Sara Grande verkürzte für Kloten (62.), doch Larissa Schläpfer stellte mit einem Kopfballtreffer (75.) den alten Abstand wieder her. Gloria Menzi setzte den Schlusspunkt in der 88. Minute. Mit diesem Sieg ist der FC Küsnacht gerettet, die Situation für den FC Kloten verschärft sich.
Der FC Lachen/Altendorf dominierte den FC Volketswil klar und gewinnt mit 5:0. Teuta Marjakaj eröffnete bereits in der 4. Minute den Torreigen. Nur fünf Minuten später erhöhte Simea Schnider auf 2:0 und schnürte in der 24. Minute ihren Doppelpack zum 3:0 Pausenstand. Nach der roten Karte für Kayleigh Keller (58.) war der Widerstand gebrochen. Marjakaj und Saira Grassi sorgten für den klaren Endstand.
Das Spiel zwischen dem FC Schlieren und dem FC Phönix Seen fand bereits im Mai statt. Der FC Phönix Seen setzte sich mit 2:0 durch und hält den Funken Hoffnung für den Aufstieg am glühen. Joanna Asendorf brachte Phönix Seen in der 24. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Sonja Beer in der 38. Minute auf 2:0. Schlieren hatte in der zweiten Halbzeit keine Antwort mehr bereit.
Vom Stolperer des FFC Südost profitiert der SV Höngg. Im Spiel gegen die Reserven des FC Wädenswil, setzte sich der Gast klar mit 5:1 durch. Lou Köppel brachte Wädenswil in der 17. Minute noch in Führung, doch Joy Lienert glich in der 38. Minute aus. Kurz vor der Halbzeit traf sie erneut und stellte auf 2:1. Nach der Pause folgten zwei weitere Tore von Lienert (63., 78.) und ein Treffer von Elin Ribi (65.), der den Endstand besiegelte.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Schlieren II – FC Phönix Seen 0:2
FC Schlieren II: Nina Bärtsch, Nathalie Brägger, Enya Peyer (55. Veronika Pnishi), Michelle Patrice Engelhardt (70. Janine Steiner), Leah Gächter, Hakime Alimi (36. Sarina De Almeida Franco), Norah Gächter, Saranda Hashani, Chantal Rochat, Tanja Bärtsch, Melisa Demirayak
FC Phönix Seen: Flurina Bosshard, Nina Bänninger, Karin Flach, Giselle Zangari, Lea Niderberger, Nadja Furrer (36. Pascale Rüegge), Sandrine Chevalley, Debora Baglivo (46. Christa Küpfer), Joanna Asendorf (46. Julia Liechti), Sonja Beer, Angelina Djudjic
Tore: 0:1 Joanna Asendorf (24.), 0:2 Sonja Beer (38.)
FC Küsnacht – FC Kloten 4:1
FC Küsnacht: Pascale Brum, Nicole Erne, Ann-Sophie Aimée Fus, Ursina Bachmann, Lynn Brändli (45. Michelle Grütter), Gloria Menzi, Estella Rong, Giulia Iannuzzi, Valentina Balsarini (30. Larissa Schläpfer), Malina Stähli (38. Giulia Mazzola), Coco Brouwer
FC Kloten: Seraina Moscon, Kateryna Snizhko, Anna Nikolaienko, Kristina Franjkovic, Daria Patrikieieva, Sara Grande, Aliza Rettich, Sema Sertkan, Janika Johnson, Sybille Keller, Olivia Studer
Tore: 1:0 Coco Brouwer (13.), 2:0 Lynn Brändli (50.), 0:1 Sara Grande (62.), 3:1 Larissa Schläpfer (75.), 4:1 Gloria Menzi (88.)
FC Wädenswil II – SV Höngg 1:5
FC Wädenswil II: Eveline Portmann, Isabella Fluri, Sophie Suter, Selina Rabuzin, Sofia Regina Espineira (71. Laura Jacoviello), Judith Winet (59. Céline Bühlmann), Lou Köppel, Gianna Gioia Cortesi, Alianet Vono (30. Noemi Calio) (80. Lina Seglias), Leonie Heissler (34. Laura Bernhard), Janine Frey (42. Melina Steinemann)
SV Höngg: Ella Merlo, Nadia Gubler, Lisa Lang, Tanja Stella (32. Iman Mujcinovic), Nadine Fässler, Sina Heinzel (30. Matilda Puppel), Emel Sterchi, Adélie Foret (46. Clara Knapp), Alessia Gomes Priore (63. Jil Lang), Elin Ribi (46. Freja Von Malmborg), Joy Lienert
Tore: 1:0 Lou Köppel (17.), 1:1 Joy Lienert (38.), 1:2 Joy Lienert (45.+1), 1:3 Joy Lienert (63.), 1:4 Elin Ribi (65.), 1:5 Joy Lienert (78.)
FC Lachen/Altendorf – FC Volketswil 5:0
FC Lachen/Altendorf: Raquel Bruno, Adriana Spieser, Leonie Grob, Stefanie Steinauer, Louisa Steinegger, Tsomo Stähli (45. Ronja Elmer), Simea Schnider (45. Asia Puntillo), Joelle Zimmermann (31. Sanja Radovic), Samira Köhli (45. Stefanie Reinalter), Valentina Lazzarini, Teuta Marjakaj (42. Saira Grassi)
FC Volketswil: Tanja Meier, Manuela Meier, Marianne Syz, Kayleigh Keller, Alessia Platter (45. Leorina Dema), Kim Carnevale, Adelina Peter (45. Nina Guggenbühl), Pascale Hefti (45. Nadine Müller), Yara Guggenbühl (45. Jana Meyer), Besa Farizi, Maribel Canedo Rodriguez
Tore: 1:0 Teuta Marjakaj (4.), 2:0 Simea Schnider (9.), 3:0 Simea Schnider (24.), 4:0 Teuta Marjakaj (68.), 5:0 Saira Grassi (88.)
Rot: Kayleigh Keller (58./FC Volketswil/)
FC Uster – FFC Südost Zürich 1 4:1
FC Uster: Ena Steiner, Carmen Mohn (30. Jana Kloiber), Christina Widmer, Sina Schmidlin, Sophie Giuliani, Luana Natale, Katja Schmid, Giulia Boffa, Lia Stella, Nina Schwab, Simone Siegenthaler (30. Thalita De Espidola)
FFC Südost Zürich 1: Betül Sahbaz, Julie Bauert, Runa Schuler, Mélanie Audergon, Vanja Hauser, Fabienne Gfeller (22. Uma Stricker) (64. Sheila Rodriguez Saavedra), Sherlyn Gianini (54. Miel Rykart), Milou Theunissen, Jessica Domingues Matic, Florence Gfeller, Matthia Hofer (15. Genesis Maria Santana Vasquez)
Tore: 1:0 Luana Natale (49.), 2:0 Luana Natale (54.), 3:0 Nina Schwab (60.), 3:1 Florence Gfeller (68.), 4:1 Thalita De Espidola (90.+5)