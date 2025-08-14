Nächster Walkertshofen-Tiefschlag: Knogler muss aufhören

Daniel Knogler hat noch für keinen anderen Klub als den FC Walkertshofen gespielt und ist einer der Hauptgaranten dafür, dass der kleine Dorfverein aus dem Landkreis Kelheim 2023 den erstmaligen Sprung in der Bezirksliga geschafft hat und sich dort nun schon die dritte Saison beweisen darf. Für den 32-Jährigen werden aber keine weitere Einsätze hinzukommen, denn im Derby gegen den TV Aiglsbach hat sich der Routinier kurz vor dem Seitenwechsel schwer verletzt. Die Diagnose liest sich verheerend: Kreuzband-, Meniskus und Innenbandriss im Knie.

Bereits in der jüngeren Vergangenheit machte dem Mittelfeldmann immer wieder Probleme mit dem Schambein akute Schwierigkeiten. Um die Wichtigkeit von Daniel Knogler für den FC Walkertshofen abschätzen zu können, genügt ein Blick in die Statistik. In 270 Punktspielen glückten dem Klassefußballer 137 Treffer. "Für uns ist das ein Mega-Verlust, der nicht aufzufangen sein wird. Dani ist einer der besten Spieler, mit dem ich jemals zusammenspielen durfte. Ein absolutes Vorbild auf den Platz und einer, der oft den Unterschied ausgemacht hat", adelt Walkertshofens Spielercoach Christian Brandl seinen langjährigen Teamkollegen.







Für die Rot-Weißen kommt es derzeit knüppeldick, denn bereits vor ein paar Wochen hat sich Co-Spielertrainer Sebastian Zettl einen Anriss der Achillessehne zugezogen. Der 34-Jährige verkündete daraufhin sofort sein Karriereende. Auch in der Liga tun sich Langwieser, Hermann, Hätscher und Kameraden bislang schwer und konnten aus den ersten vier Partien nur zwei Punkte verbuchen. Nun folgt das Auswärtsspiel beim Titelanwärter SV Türk Gücü Straubing, ehe der spielstarke FC Ergolding seine Visitenkarte beim FCW abgibt. Zu allem Überfluss steht auch Chefanweiser und Goalgetter Brandl in beiden Paarungen nicht zur Verfügung.