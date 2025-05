Nächster Viererpack von Marcio Blank: Stürmer kurz vor Ziel

00:00 Intro und Begrüßung

**Das Trainerkarussell**

01:30 Trainerbeben beim FC Kosova und VfL Jüchen-Garzweiler

09:22 Ingmar Putz beendet seine Trainer-Laufbahn

10:55 Hakan Yalcinkaya hört beim TVD Velbert auf

12:35 René Lewejohann im Fokus?

15:25 Tino Hirsch und Mesut Güngör

**Rückzüge am Niederrhein**

16:48 Stichtag 30. April

17:27 SC Düsseldorf-West und FC Taxi Duisburg, 1. FC Viersen

18:45 Warum zögern Verein den Rückzug so lange hinaus?

Matchday

22:00 Abstiegskracher und Spitzenkampf in der Oberliga

23:25 DJK Adler Union Frintrop - SV Budberg

**Lasst uns spielen **

25:37 Wer in ich?

**Interview mit Marcio Blank**

30:47 Begrüßung

32:40 In Scherpenberg aufgeblüht

35:08 Beim KFC Uerdingen von den Fans gefordert, aber vom Verein ignoriert

38:56 "Ihm habe ich alles zu verdanken" - Besondere Bindung zu seinem Vater

40:00 Einfindung in Scherpenberg

43:00 Entscheidung pro Homberg und der nächste Anlauf in der Oberliga

48:18 Erneute Anfrage vom KFC Uerdingen, Blank träumt lieber von der Regionalliga mit Homberg

51:38 Kapitel in Uerdingen beendet

55:35 Das große Ziel der 30-Tore-Marke

Ihr findet FuPalaver überall dort, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt euch die neue Folge aber auch direkt hier im Artikel anhören - viel Spaß!

Auch schon gehört? Unser Regionalliga-Podcast "Erstklassig Viertklassig"