Nächster Umbruch bei Weiche: Ghubasaryan und Jurk gehen Der SC Weiche Flensburg 08 verliert zwei weitere Spieler – unterschiedliche Geschichten, gleicher Abschied von red · Heute, 16:10 Uhr · 0 Leser

IMAGO, Lukas Fürstenwerth/Nico Bilz

Beim SC Weiche Flensburg 08 nimmt der personelle Wandel weiter Fahrt auf. Mit Erjanik Ghubasaryan und Maxim Jurk stehen die Abgänge sieben und acht des Regionalligisten fest. Während der Abschied von Eigengewächs Jurk bereits seit längerer Zeit absehbar war, kam die Trennung von Ghubasaryan kurzfristiger zustande. Der armenische Nationalspieler bat den Verein zuletzt um eine vorzeitige Auflösung seines Vertrags.

Für Ghubasaryan endet das Kapitel Flensburg damit nach nur einem Jahr. Der 25-Jährige war im Sommer 2025 vom Oberligisten TuS Dassendorf an die Förde gewechselt und absolvierte in der zurückliegenden Saison 19 Pflichtspiele für Weiche, davon 18 in der Regionalliga. Nach Anlaufschwierigkeiten arbeitete sich der Deutsch-Armenier ins Team, etablierte sich phasenweise als Stammkraft und überzeugte besonders durch seine Ruhe am Ball sowie seine Flexibilität zwischen defensivem Mittelfeld und Innenverteidigung. Doch Verletzungen warfen den defensiven Allrounder immer wieder zurück. Zuletzt fehlte er mehrere Wochen nach einem Kopftreffer beim 1:2-Auswärtsspiel in Meppen.

„Nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschieden, meinen Vertrag vorzeitig aufzulösen und mich sportlich neu zu orientieren“, erklärte Ghubasaryan. „Die Zeit in Flensburg war für mich aufgrund verschiedener Umstände nicht optimal, weshalb ich jetzt einen Neustart für sinnvoll halte.“ Hinzu komme der Wunsch, sich näher bei der Familie ein zweites berufliches Standbein aufzubauen. Sport-Geschäftsführer Dominique Natusch machte deutlich, dass der Verein den Mittelfeldspieler eigentlich weiter eingeplant hatte. „‚Erjo‘ war bei uns für die kommende Saison fest eingeplant“, sagte Natusch. „Wir haben ihn als einen absolut mannschaftsdienlichen Spieler kennengelernt. Er ist ein Super-Typ.“ Einen Spieler gegen dessen Willen zu halten, sei jedoch keine sinnvolle Lösung.