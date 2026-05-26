Nächster Umbruch bei Weiche: Ghubasaryan und Jurk gehen

Beim SC Weiche Flensburg 08 nimmt der personelle Wandel weiter Fahrt auf. Mit Erjanik Ghubasaryan und Maxim Jurk stehen die Abgänge sieben und acht des Regionalligisten fest. Während der Abschied von Eigengewächs Jurk bereits seit längerer Zeit absehbar war, kam die Trennung von Ghubasaryan kurzfristiger zustande. Der armenische Nationalspieler bat den Verein zuletzt um eine vorzeitige Auflösung seines Vertrags.
Für Ghubasaryan endet das Kapitel Flensburg damit nach nur einem Jahr. Der 25-Jährige war im Sommer 2025 vom Oberligisten TuS Dassendorf an die Förde gewechselt und absolvierte in der zurückliegenden Saison 19 Pflichtspiele für Weiche, davon 18 in der Regionalliga. Nach Anlaufschwierigkeiten arbeitete sich der Deutsch-Armenier ins Team, etablierte sich phasenweise als Stammkraft und überzeugte besonders durch seine Ruhe am Ball sowie seine Flexibilität zwischen defensivem Mittelfeld und Innenverteidigung.
Doch Verletzungen warfen den defensiven Allrounder immer wieder zurück. Zuletzt fehlte er mehrere Wochen nach einem Kopftreffer beim 1:2-Auswärtsspiel in Meppen.
„Nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschieden, meinen Vertrag vorzeitig aufzulösen und mich sportlich neu zu orientieren“, erklärte Ghubasaryan. „Die Zeit in Flensburg war für mich aufgrund verschiedener Umstände nicht optimal, weshalb ich jetzt einen Neustart für sinnvoll halte.“ Hinzu komme der Wunsch, sich näher bei der Familie ein zweites berufliches Standbein aufzubauen.
Sport-Geschäftsführer Dominique Natusch machte deutlich, dass der Verein den Mittelfeldspieler eigentlich weiter eingeplant hatte. „‚Erjo‘ war bei uns für die kommende Saison fest eingeplant“, sagte Natusch. „Wir haben ihn als einen absolut mannschaftsdienlichen Spieler kennengelernt. Er ist ein Super-Typ.“ Einen Spieler gegen dessen Willen zu halten, sei jedoch keine sinnvolle Lösung.
Anders gelagert ist die Geschichte von Maxim Jurk. Der 22-Jährige verkörpert den klassischen Weg eines Eigengewächses. Seit 2017 durchlief der Mittelfeldspieler die Nachwuchsabteilungen des Vereins, rückte später über die U23 in den Regionalliga-Kader auf und galt als Perspektivspieler aus den eigenen Reihen.
Doch immer wieder stoppten Verletzungen seine Laufbahn. In der gerade abgeschlossenen Saison kam Jurk lediglich zu einem Kurzeinsatz in der Regionalliga – beim 3:1-Auswärtssieg gegen FC St. Pauli II. Dazu kamen fünf Einsätze in der Landesliga. Nach mehreren Rückschlägen ließ sich der laufstarke Mittelfeldspieler in diesem Frühjahr operieren und arbeitet nun an einem Neustart.
„Es ist besonders schade, weil Maxim Jurk ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs ist“, sagte Dominique Natusch. „Er hatte extrem viel Pech mit Verletzungen und muss nun erst einmal in den Genuss kommen, über längere Zeit ohne Verletzungen spielen zu können.“
Ganz schließen möchte Weiche die Tür allerdings nicht. „Wir gehen davon aus, dass Maxim auf unserem Bildschirm bleiben wird“, erklärte Natusch weiter. „Für eine mögliche Rückkehr eines Flensburger Jungs werden wir die Tür mit Sicherheit nicht krampfhaft zuhalten.“
Jurk selbst blickt optimistisch nach vorn. „Ich freue mich sehr auf die kommende Saison bei einem ambitionierten Verein“, sagte der Mittelfeldspieler, dessen neuer Klub noch nicht bekannt ist. Nach Jahren voller Rückschläge gehe es nun darum, wieder regelmäßig zu spielen und „einfach wieder Spaß am Fußball zu haben“.
Mit acht feststehenden Abgängen befindet sich der SC Weiche Flensburg 08 längst mitten in einem größeren Umbruch. Die kommenden Wochen dürften zeigen, wie das Gesicht des Regionalligisten für die Saison 2026/27 aussehen wird.