Nächster U19-Spieler rückt in den Bezirksliga-Kader auf Noel Pereiro

Neuzugang bei Viktoria Gmhütte - Noel Pereiro Candel – Foto: Fupa

Der Bezirksligist Viktoria Georgsmarienhütte setzt seinen Weg fort, Talente aus dem eigenen Nachwuchs in den Herrenbereich zu integrieren. Mit Noel Pereiro Candel rückt ein weiterer Spieler aus der U19 in den Kader der ersten Mannschaft auf.

Der 18-jährige Offensivspieler gilt als vielseitig einsetzbar und überzeugte im Nachwuchs insbesondere durch seine Torgefahr sowie seine Fähigkeiten im Angriff. Bereits in der vergangenen Saison konnte Pereiro Candel sein Potenzial mehrfach unter Beweis stellen und wichtige Akzente setzen.