Nächster Transfercoup! Kaiser-Enkel Elias Beckenbauer verstärkt Alte Haide

Alte Haide rüstet weiter auf: Die jüngsten Transfers unterstreichen die Aufstiegsambitionen – nun kommt auch ein Beckenbauer zum FCAH.
München – Der FC Alte Haide treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und kann mit Elias Beckenbauer einen weiteren namhaften Neuzugang präsentieren – zuletzt verpflichtete man schon Emre Tunc. Der Defensivspieler wechselt vom MTV München aus der Bezirksliga an die Guerickestraße und soll künftig eine zentrale Rolle in der Defensive des ambitionierten Kreisligisten übernehmen.
Der Transfer hat dabei fast schon eine familiäre Komponente: Auch Philipp Skodic und Noel Kado wechseln gemeinsam mit Beckenbauer vom MTV zur Alten Haide. Mit Skodic begann auch vor fünf Jahren Beckenbauers Zeit beim MTV. „Wir haben uns geschworen, dass wir die Reise zusammen beginnen und auch zusammen beenden“, verrät Beckenbauer im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Dass wir zwei zusammen wechseln, war ohnehin klar.“ Auch Kado passt gut in das Trio. „Wir verstehen uns alle gut und haben uns da schon ein wenig abgesprochen.“
Mit Beckenbauer gewinnt der FC Alte Haide einen spielstarken und disziplinierten Abwehrspieler, der sowohl defensiv Stabilität als auch Ruhe im Spielaufbau mitbringt. Seine Qualitäten am Ball und sein gutes Positionsspiel sollen der Mannschaft zusätzliche Sicherheit verleihen – insbesondere mit Blick auf die klar formulierten Ziele des Vereins für die kommende Spielzeit. Diesem stimmt auch Beckenbauer in jeder Hinsicht zu. „Das Ziel mit der Alten Haide ist natürlich aufzusteigen“, sagt Beckenbauer. „Aber ich hoffe auch auf eine verletzungsfreie Saison und Spaß mit den Jungs.“
Dass es für Beckenbauer nun eine Liga tiefer geht, sieht er gelassen. „Der Unterschied zwischen Bezirks- und Kreisliga ist meiner Meinung nach gar nicht so groß. Außerdem passt es zeitlich durch meinen Job besser.“
Neben seinen sportlichen Fähigkeiten sorgt auch sein Name für Aufmerksamkeit. Als Enkel von Franz Beckenbauer ist der Neuzugang im deutschen Fußball kein Unbekannter. Druck verspürt er deswegen aber keinen. „Mir ist das egal, was die Außenstehenden denken“, so Beckenbauer. „Ich spiele mein Spiel und mache mir keine Gedanken darüber.“ Beim FC Alte Haide liegt der Fokus jedoch bewusst auf der eigenen Leistung und Entwicklung des Defensivspielers, der sich unabhängig vom großen Namen etablieren soll.
Die Verantwortlichen zeigen sich entsprechend zufrieden mit dem gelungenen Transfer. Sportlicher Leiter Daniel Crnicki, der Beckenbauer bereits aus gemeinsamen Zeiten im Jugendbereich des FC Bayern München kennt, hebt vor allem dessen Entwicklung hervor: „Ich habe Elias bereits in der Jugend beim FC Bayern trainiert. Er war schon damals ein sehr fleißiger und ehrgeiziger Spieler. Über all die Jahre konnte ich seine Laufbahn weiterhin verfolgen, was die Kommunikation deutlich erleichtert hat. Wir wissen genau, welche Qualität und Mentalität wir mit ihm dazugewinnen.“
Auch die Vereinsführung blickt optimistisch auf den Neuzugang. Geschäftsführer Oktay Kaya und Vorstandsvorsitzender Franz Steinau betonen: „Elias Beckenbauer ist spielerisch ein absoluter Topspieler. Darüber hinaus bringt sein Name natürlich auch einen zusätzlichen positiven Effekt für den Verein mit sich. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den FC Alte Haide entschieden hat.“
Mit seiner Erfahrung aus der Bezirksliga, seiner Spielintelligenz und seiner defensiven Stabilität soll Beckenbauer künftig eine tragende Säule im Team werden. Beim FC Alte Haide ist man überzeugt, mit diesem Transfer sowohl sportlich als auch menschlich einen wichtigen Schritt gemacht zu haben – der Angriff auf die Bezirksliga kann demnach beginnen.