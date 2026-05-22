Nächster Transfercoup! Kaiser-Enkel Elias Beckenbauer verstärkt Alte Haide FCAH legt nach von Luca Hayden/Lara Marjanovic · Heute, 14:48 Uhr · 0 Leser

Elias Beckenbauer (mi.) läuft künftig in der Kreisliga für den FC Alte Haide auf. – Foto: FC Alte Haide

Alte Haide rüstet weiter auf: Die jüngsten Transfers unterstreichen die Aufstiegsambitionen – nun kommt auch ein Beckenbauer zum FCAH.

München – Der FC Alte Haide treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und kann mit Elias Beckenbauer einen weiteren namhaften Neuzugang präsentieren – zuletzt verpflichtete man schon Emre Tunc. Der Defensivspieler wechselt vom MTV München aus der Bezirksliga an die Guerickestraße und soll künftig eine zentrale Rolle in der Defensive des ambitionierten Kreisligisten übernehmen. Der Transfer hat dabei fast schon eine familiäre Komponente: Auch Philipp Skodic und Noel Kado wechseln gemeinsam mit Beckenbauer vom MTV zur Alten Haide. Mit Skodic begann auch vor fünf Jahren Beckenbauers Zeit beim MTV. „Wir haben uns geschworen, dass wir die Reise zusammen beginnen und auch zusammen beenden“, verrät Beckenbauer im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Dass wir zwei zusammen wechseln, war ohnehin klar.“ Auch Kado passt gut in das Trio. „Wir verstehen uns alle gut und haben uns da schon ein wenig abgesprochen.“

Nach Tunc-Transfer: Kreisligist Alte Haide legt mit Elias Beckenbauer nach Mit Beckenbauer gewinnt der FC Alte Haide einen spielstarken und disziplinierten Abwehrspieler, der sowohl defensiv Stabilität als auch Ruhe im Spielaufbau mitbringt. Seine Qualitäten am Ball und sein gutes Positionsspiel sollen der Mannschaft zusätzliche Sicherheit verleihen – insbesondere mit Blick auf die klar formulierten Ziele des Vereins für die kommende Spielzeit. Diesem stimmt auch Beckenbauer in jeder Hinsicht zu. „Das Ziel mit der Alten Haide ist natürlich aufzusteigen“, sagt Beckenbauer. „Aber ich hoffe auch auf eine verletzungsfreie Saison und Spaß mit den Jungs.“ Dass es für Beckenbauer nun eine Liga tiefer geht, sieht er gelassen. „Der Unterschied zwischen Bezirks- und Kreisliga ist meiner Meinung nach gar nicht so groß. Außerdem passt es zeitlich durch meinen Job besser.“