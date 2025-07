Nächster Transfercoup in der Kreisklasse 3

Im Laufe der Woche präsentierte die SGT Istanbul Moosburg mit Mahir Imamovic einen Hochkaräter für die Kreisklasse. Nun zog der SV Marzling nach.

Eine Bereicherung weniger für die Carribean Football Union (CFU), denn aus der SMPL wechselt Matizinho Kuglano an die Isarstraße. Kreisklasse statt Karibik, Sportplatz statt Sandstrand.



"Als ich an der Maho Beach die Sonne genossen und über mir die großen Flieger aus Europa habe landen sehen, träumte ich schon immer von Marzling", berichtet Kuglano in noch etwas gebrochenem hochdeutsch. Bettwäsche vom SVM hätte es in der Karibik keine gegeben, doch beispielsweise die BFV-App gehörte für ihn schon immer zu seinen Favoriten auf dem Handy.







Kapitän Benedikt Baumgartner empfing Neuzugang Matizinho Kuglano in den altehrwürdigen Kabinen an der Isarstraße.



Um sich die Dienste Kuglanos zu sichern, musste der SV Marzling seinen Geldbeutel öffnen. Ein sechsstelliger Betrag steht im Raum. Durchgesickert nach dem ersten (oder zweiten?) Begrüßungstrunk ist eine Summe von circa 500.000 PYG für die Spielberechtigung. In karibischen Gulden wäre das für den SV Marzling kaum zu stemmen gewesen; glücklicherweise einigten sich alle Beteiligten auf den paraguyanischen Guaraní als Währung.



Willkommen, Matizinho Kuglano!