Nächster Transfercoup: FC Union Heilbronn holt Verbandsliga-Erfahrung

– Foto: Verein

Der FC Union Heilbronn hat in der Winterpause nicht nur offensiv nachgelegt, sondern setzt mit Taylan Nogaybel auch defensiv ein klares Zeichen. Der 36-jährige Abwehrallrounder bringt enorme Erfahrung mit: Mehr als 300 Spiele auf Landesebene stehen in seiner Vita. Zuletzt lief er für den FV Mosbach in der Landesliga Odenwald auf, zuvor prägte er über Jahre Vereine wie den SV Schluchtern, den VfB Eppingen und den FV Löchgau in Landes- und Verbandsliga.

Nogaybel soll der Defensive sofort Stabilität verleihen. In den bisherigen Testspielen deutete er bereits an, warum die Verantwortlichen so überzeugt von ihm sind. Seine Präsenz, sein Timing im Zweikampf und vor allem sein starkes Kopfballspiel geben der Mannschaft zusätzliche Sicherheit. Hinzu kommt seine Führungsrolle auf dem Platz – eine Qualität, die gerade in engen Spielen entscheidend sein kann. Auch die persönliche Verbindung passt: Sein Sohn trägt bereits das Trikot des FCU, was den Wechsel zusätzlich unterstreicht.

Sportlich geht Union Heilbronn als Tabellenvierter in die zweite Saisonhälfte. Mit 28 Punkten aus 15 Spielen ist der Abstand zur Spitze überschaubar, gleichzeitig lauert ein dichtes Verfolgerfeld. Die Liga ist eng, jeder Punktgewinn kann die Statik der Tabelle verschieben. Genau in dieser Phase setzen die Heilbronner auf Erfahrung und Charakter.