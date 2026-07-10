Nächster Transfercoup: Ex-Premier-League-Star Volz in die Kreisklasse

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Die Meldung, dass Niklas Süle zum SV Tiefenbach wechselt ist keine vier Tage alt und schon heuert der nächste namhafte Ex-Profi bei einem Sinsheimer Amateurverein an. Dieses Mal hat mit dem TSV Dühren ein B-Ligist zugeschlagen und Moritz Volz verpflichtet.

Die Karriere von Volz ist zwar nicht so schillernd wie die des neuen Tiefenbachers, aber dennoch beeindruckend. Der 43-Jährige ist aktuell Co-Trainer beim Bundesligisten TSG Hoffenheim, besitzt die UEFA-Pro-Lizenz (Fußballlehrer), und war als Aktiver jahrelanger Stammspieler beim englischen Premier League Club FC Fulham. "Er hat gegen Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelroy und Dennis Bergkampf gespielt", zählt Schweter auf. Unter seinen Mitspielern war mit Edwin van der Sar einer der größten Torhüter aller Zeiten und spielte er unter dem ehemaligen englischen Nationaltrainer Roy Hodgson. Nach elf Jahren in England, inklusive seiner Jugendjahre beim FC Arsenal, kehrte Volz 2010 zurück nach Deutschland und spielte für den FC St.Pauli zwei Jahre in der zweiten Bundesliga, ehe er von 2012 bis ´15 seine letzte Profistation beim Zweitligisten 1860 München antrat.

"Moritz will Spaß haben und noch ein bisschen kicken, das aber mit vollem Ehrgeiz", sagt Björn Schweter. Der neue Trainer des TSV, der dieses Amt zusammen mit Kai Feßenbecker zur neuen Runde übernommen und am Mittwochabend zum Trainingsauftakt gebeten hat, freut sich sehr darüber und erwähnt mit Bezug zum Süle-Transfer nach Tiefenbach schmunzelnd weiter, "jetzt haben wir auch unseren Transfercoup."

Statt Old Trafford in Manchester, Anfield Road in Liverpool oder Stamford Bridge bei Chelsea, kickt Volz ab sofort auf den Sportplätzen in Ehrstädt, Daisbach und Berwangen. Ein Kulturschock, für den Amateurfußball aber die nächste unglaublich schöne Geschichte. Der Kick auf dem Lande kann durch solche Transfers nur gewinnen.

Der Weg nach Dühren war dank einem Mann, der erst vor zwei Wochen als Umfragepartner der RNZ zur Verfügung stand, kurz. César Thier ist Teammanager bei der TSG Hoffenheim und in seinem Wohnort Dühren seit vielen Jahren festes Mitglied im Spielausschuss-Team. "César macht sehr viel im Verein und denkt immer schon einen Schritt weiter. Dank seines guten Drahts zu Moritz hat er ihn nun für den TSV gewinnen können", erläutert Schweter. Für ihn und seinen Kumpel Feßenbecker ist klar: "Das ist eine super tolle Geschichte und sicher auch für uns die Möglichkeit etwas von einem so renommierten Fußballer und Trainer lernen zu können."

Beim Trainingsauftakt am konnte Volz noch nicht mit dabei sein. Bei der TSG steht aktuell der Vorbereitungsstart am Wochenende komplett im Fokus, das Stelldichein in Dühren soll aber nicht mehr lange auf sich warten lassen. Über die Saison gesehen hofft Schweter, "dass unsere Spiele terminlich nicht allzu oft mit denen der Hoffenheimer kollidieren."

Für den TSV Dühren ist die Volz-Verpflichtung aus einer weiteren Sichtweise ein Gewinn. Nach dem Abstieg in die Kreisklasse B geht es darum sich schnellstmöglich davon zu erholen und den Trend wieder ins Positive zu drehen. Erste positive Anzeichen dafür haben die neuen Trainer schon nach dem Auftakttraining ausgemacht. Schweter konstatiert: "Es sind viele einheimische Jungs in der Mannschaft und wir saßen danach noch lange beim Essen zusammen."

Einen ersten Eindruck von der neuen Mannschaft erhalten die Dührener am 2. August, wenn der Pflichtspielstart ansteht. Dann geht es für die erste Pokalrunde zum TSV Ittlingen II. Eine Woche darauf steigt die zweite Runde und es könnte zu einem (erneuten) Kracher kommen. Vor fünf Wochen gewannen Schweter und Feßenbecker mit ihrem Ex-Klub SC Siegelsbach die Relegation gegen Dühren mit 2:1. Wenn Siegelsbach nun seine erste Pokalrunde beim TSV Helmstadt II gewinnen sollte, könnte es danach zum Duell mit Dühren kommen – die nächste "verrückte" Fußballgeschichte.