Nächster Transfer: SSV Ulm holt Regionalliga-Verteidiger

Der SSV Ulm 1846 Fussball nimmt Alexander Kopf unter Vertrag. Mit dem 25-Jährigen unterschreibt ein ehemaliger Ulmer beim SSV einen Vertrag bis 2027.
Bis 2015 spielte Alexander Kopf im Nachwuchs der Spatzen, dann zog es den gebürtigen Biberacher ins NLZ des VfB Stuttgart, wo er die Teams bis zur U21 durchlief.
Es folge sein Wechsel zum FV Illertissen zu dem er nach einem Jahr bei der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 zurückkehrte. Für den FVI bestritt der Linksverteidiger 122 Partien, dabei erzielte er drei Tore und steuerte zwei Vorlagen bei.
Zu seinen 140 Regionalligaspielen kommen 8 Partien für die deutsche U16- und U17-Nationalmannschaft.
Mit dem VfB Stuttgart wurde Alexander Kopf Deutscher A-Junioren Pokalsieger, mit dem FV Illertissen gewann er drei Mal den Bayerischen Landespokal.
Sportdirektor Murat Isik: „Alex weiß, was es heißt, das Ulmer Trikot zu tragen. Er ist in der Region fest verwurzelt und bringt zudem wichtige Eigenschaften für die Position des Innenverteidigers mit. Ich habe schon beim VfB Stuttgart mit ihm gearbeitet und kenne deshalb auch seinen guten Charakter. Wir freuen uns sehr, dass er zurück zum SSV kommt.“
Alexander Kopf: „Ich freue mich sehr, wieder für den SSV Ulm auflaufen zu dürfen. Die Vorfreude auf die Mannschaft, den Verein und die Fans ist riesig. Auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit!“
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SSV Ulm 1846 Fußball
Trainer: Daniel Jungwirth
Zugänge: Murat Isik (TSG Balingen), Mario Estasi (SGV Freiberg), Paul-Philipp Besong (Sportfreunde Siegen), Daniel Jungwirth (VfB Stuttgart), Marco Gölz (FV Illertissen), Per Lockl (Stuttgarter Kickers), Leon Müller (MSV Duisburg), Halim Eroglu (TSG Balingen), Benjamin Goller (1. FC Nürnberg), Alexander Kopf (FV Illertissen)
Abgänge: Max Brandt (SV Wehen Wiesbaden), Marcel Seegert (Ziel unbekannt), Max Schmitt (FC Bayern München II), Luca Bazzoli (Rot-Weiss Essen), Niko Vukancic (HŠK Zrinjski Mostar), Luis Görlich (VVV-Venlo), Christian Ortag (Ziel unbekannt
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