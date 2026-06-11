Nächster Transfer: SSV Ulm holt Regionalliga-Verteidiger Der Regionalligist verpflichtet Alexander Kopf vom FV Illertissen. von red/pm · Heute, 15:06 Uhr · 0 Leser

– Foto: SSV Ulm

Der SSV Ulm 1846 Fussball nimmt Alexander Kopf unter Vertrag. Mit dem 25-Jährigen unterschreibt ein ehemaliger Ulmer beim SSV einen Vertrag bis 2027.

Bis 2015 spielte Alexander Kopf im Nachwuchs der Spatzen, dann zog es den gebürtigen Biberacher ins NLZ des VfB Stuttgart, wo er die Teams bis zur U21 durchlief. Es folge sein Wechsel zum FV Illertissen zu dem er nach einem Jahr bei der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 zurückkehrte. Für den FVI bestritt der Linksverteidiger 122 Partien, dabei erzielte er drei Tore und steuerte zwei Vorlagen bei.

Zu seinen 140 Regionalligaspielen kommen 8 Partien für die deutsche U16- und U17-Nationalmannschaft. Mit dem VfB Stuttgart wurde Alexander Kopf Deutscher A-Junioren Pokalsieger, mit dem FV Illertissen gewann er drei Mal den Bayerischen Landespokal.