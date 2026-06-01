Nächster Transfer fix: Ex-Bayern-Talent wechselt zum SB Rosenheim Dritter Neuzugang beim SBR von PM SB Rosenheim · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Emirhan Caner ist der nächste Neuzugang beim Sportbund Rosenheim. – Foto: SB Rosenheim

Nach dem Transfer-Doppelpack um Lukas Steidl und Ajdin Mehinovic legt der Sportbund Rosenheim nach: Mit Emirhan Caner kehrt ein ehemaliges Nachwuchstalent des FC Bayern München an die Pürstlingstraße zurück und soll die Defensive der Grün-Weißen stabilisieren.

Gestern verkündete der Sportbund Rosenheim noch den Transfer-Doppelpack von Lukas Steidl und Ajdin Mehinovic – nun konnten sich die Grün-Weißen bereits den nächsten Neuzugang sichern. Aus der Kreisklasse: Ex-Bayern-Talent kehrt zurück zum Sportbund Rosenheim Emirhan Caner wechselt vom Kreisklassisten Türkspor Rosenheim an den Sportbund-Campus. Wie bereits Steidl und Mehinovic lief auch Caner in der Vergangenheit schon für den SBR auf. Der 25-Jährige kann dabei auf eine bemerkenswerte fußballerische Ausbildung zurückblicken.

Ausgebildet wurde der Innenverteidiger beim TSV 1860 Rosenheim, dem DFI Bad Aibling, im Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern München, beim SBC Traunstein, beim Sportbund Rosenheim sowie in der Türkei bei Denizlispor. Seine ersten Stationen im Herrenbereich waren der SV DJK Kolbermoor und Türkspor Rosenheim – nun führt sein Weg zurück an die Pürstlingstraße. Dritter Neuzugang: Caner folgt auf Mehinovic und Steidl „Emirhan ist ein hervorragend ausgebildeter, ruhiger und sehr angenehmer Spieler, der in unserer Defensive für zusätzliche Stabilität sorgen soll. Im Training hat er bereits mit seinem starken Passspiel, seiner Übersicht und seinem Spielverständnis überzeugt“, lobte SBR-Trainer Patrick Zimpfer den dritten Neuzugang.