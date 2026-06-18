Nächster Transfer fix

– Foto: 1. FC Kaiserslautern

Ivan Knezevic absolvierte nahezu seine gesamte fußballerische Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart. In seiner Zeit bei den „jungen Wilden“ empfahl sich der Innenverteidiger mit kroatischen Wurzeln für die Juniorennationalmannschaft und absolvierte bisher neun Spiele im Trikot der Kroaten. Mit der U19 gewann er in der vergangenen Saison den DFB-Pokal der Junioren.

„Wir freuen uns, dass Ivan sich dafür entschieden hat, seinen sportlichen Weg beim 1. FC Kaiserslautern weiterzuführen. Er überzeugt mit seiner Physis, Aggressivität und seinem Kopfballspiel. Ivan ist in der Innenverteidigung flexibel einsetzbar und verfügt über ein enorm großes Entwicklungspotential. Wir wollen ihm die Möglichkeit bieten, dieses zu entfalten und schnellstmöglich ein fester Bestandteil des Lizenzkaders zu werden“, so FCK-Sportdirektor Marcel Klos.

„Ich habe mich vom ersten Kontakt an sehr wohlgefühlt. Die Verantwortlichen haben mir bereits in den ersten Gesprächen gezeigt, dass sie mir sehr viel zutrauen. Dieses Vertrauen möchte ich mit Leistung zurückzahlen. Der 1. FC Kaiserslautern ist ein Verein mit viel Leidenschaft, wie der Fußball hier gelebt wird, ist etwas Besonderes. Mein größtes Ziel ist es, im Stadion zu spielen, vor diesen unglaublichen Fans, und diese Atmosphäre und Emotionen aufzusaugen. Dafür werde ich hart arbeiten, um auch in meiner sportlichen Entwicklung meine nächsten Schritte zu gehen“, so Ivan Knezevic.