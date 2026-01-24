Nächster Transfer fix

Du willst schneller über FuPa News informiert werden? Dann folge uns auf dem WhatsApp-Kanal von #AusLiebeZumFußball oder du möchtest was loswerden zum Themen Amateurfußball (Bilder, Video oder Neuigkeiten) loswerden dann schreib uns über WhatsApp 015257354294

Nach dem Abgang von Ine Maro reagiert der SV Eintracht Nordhorn und stellt mit Philip Reis einen neuen Torhüter vor. Der 21-Jährige kommt aus Portugal an den Heideweg.

Aus dem Trainer- und Funktionsteam heißt es, dass nach Maros Abgang „unbedingt ein weiterer Torhüter“ benötigt wurde. Reis bringe für sein junges Alter bereits einiges an Erfahrung mit und verfüge über großes Entwicklungspotenzial.

Nach dem Wechsel von Ine Maro nach Neuseeland bestand im Torwartteam des SV Eintracht Nordhorn Handlungsbedarf. Mit Philip Reis schließt der Verein diese Lücke nun. Der 21 Jahre alte Torhüter (geb. 20.03.2004) wechselt aus Portugal nach Nordhorn und verstärkt ab sofort den Kader der Eintracht.

Philip Reis soll das Torwartteam nicht nur ergänzen, sondern sich bei der Eintracht kontinuierlich weiterentwickeln und mittelfristig eine wichtige Rolle innerhalb des Kaders einnehmen. Der Verein heißt den Neuzugang herzlich willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start im rot-weißen Trikot.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!

___________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!

___________________