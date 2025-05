Nächster Transfer-Coup: TuS Wickrath verpflichtet Drilon Istrefi

Erfahrung in Ober- und Regionalliga

Der 31-jährige Mittelfeldspieler bringt Erfahrung bis hin zu Regionalliga West mit, in die er mit dem SV Straelen als absoluter Stammspieler aufstieg und dort in der vierten Liga auch elfmal zum Einsatz kam. In der Oberliga spielte er zudem neben den Nettetalern auch für den TSV Meerbusch und den 1. FC Mönchengladbach - und dort laufen nun auch die Fäden zusammen, denn im Mönchengladbacher Westend spielte er seinerzeit gemeinsam mit Wickraths Sportlichem Leiter Dennis Richter. "Der Kontakt war seitdem immer mal da, und als sich jetzt andeutete, dass Drilon nicht in Nettetal bleibt, wurde das dann intensiver", verrät Richter. Letztlich überzeugte ihn das Gespann in Wickrath schnell vom Wechsel, nicht zuletzt auch Trainer Gianluca Nurra.