Nächster Transfer-Coup für FC Fürstenried! Landesligist wechselt nach München

Der FC Fürstenried möchte weiter nach oben! Nachdem in der vergangenen Spielzeit der Aufstieg in die Kreisliga gelang möchten die Jungs dort weitermachen wo Sie aufgehört haben. Am Samstag hat FC Fürstenried den Mittelfeldspieler Osman Yontar von der SC Oberweikertshofen verpflichtet.

Weitere Details in Kürze..