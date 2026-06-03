Nächster Transfer-Coup: Emden angelt sich Ex-Nationalspieler

Shubin gilt trotz seines noch jungen Alters bereits als erfahrener Regionalliga-Spieler. Der gebürtige Ukrainer wurde in der renommierten Nachwuchsabteilung des FC Schalke 04 ausgebildet und durchlief dort einen großen Teil seiner fußballerischen Entwicklung. Darüber hinaus sammelte er Einsätze für die ukrainischen Junioren-Nationalmannschaften und machte früh auf sich aufmerksam.

Umfangreiche Erfahrung im Herrenfußball

In den vergangenen Jahren etablierte sich Shubin in der Regionalliga West. Insgesamt absolvierte er bereits 80 Partien in Deutschlands vierthöchster Spielklasse und steuerte dabei 15 Scorerpunkte bei. Damit bringt er genau die Mischung aus Entwicklungspotenzial und Erfahrung mit, nach der die Verantwortlichen von Kickers Emden bei ihren Neuverpflichtungen suchen.

Der 1,78 Meter große Mittelfeldspieler zeichnet sich insbesondere durch seine technische Qualität, seine Ballsicherheit und seine Spielübersicht aus. Im defensiven Mittelfeld soll er künftig für Stabilität sorgen und gleichzeitig den Spielaufbau der Emder antreiben.

Die Verpflichtung Shubins reiht sich in eine ganze Serie von Neuzugängen ein, mit denen Kickers Emden den personellen Umbruch nach zahlreichen Abgängen vorantreibt.

Bereits zuvor hatten die Ostfriesen mit Moritz Busch vom Bremer SV einen defensiven Mittelfeldspieler verpflichtet. Der 20-Jährige gilt als entwicklungsfähiger Akteur mit Perspektive und sammelte in der vergangenen Saison regelmäßig Spielpraxis beim Bremer SV.

Für zusätzliche Erfahrung im Mittelfeld sorgt künftig Sandro Plechaty. Der 28-Jährige wechselte vom SC Weiche Flensburg nach Emden und bringt mehr als 160 Regionalliga-Partien sowie Einsätze in der 3. Liga mit. In der vergangenen Spielzeit gehörte Plechaty mit sechs Toren und acht Vorlagen zu den auffälligsten Offensivkräften der Flensburger.

Auch die Defensive wurde bereits verstärkt. Mit Toshiaki Miyamoto vom Wuppertaler SV verpflichtete Kickers einen vielseitigen Defensivspieler, der sowohl in der Abwehr als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann. Der Japaner bringt nahezu 150 Regionalliga-Einsätze mit und gilt als äußerst verlässlicher Stammspieler.

Mehr Konkurrenz für die Offensive

Nicht nur im Mittelfeld und in der Defensive wurde nachgebessert. Auch die Offensive erhält mehrere neue Gesichter. Mittelstürmer Semin Kojic kommt von der U23 des VfL Bochum und überzeugte dort mit 21 Toren in 47 Spielen. Der 21-Jährige soll künftig für zusätzliche Torgefahr im Emder Angriff sorgen.

Mit Matti Tjaden wechselte zudem ein weiteres Talent von Hannover 96 II nach Ostfriesland. Der 19-Jährige machte bereits in der A-Junioren-Bundesliga mit seiner Torgefahr auf sich aufmerksam und sammelte anschließend erste Erfahrungen im Herrenbereich.

Hinzu kommt mit Ayukayoh Mengot ein flexibel einsetzbarer Linksfuß, der beim Hamburger SV II zu den Stammspielern gehörte und sowohl defensiv als auch offensiv mehrere Positionen bekleiden kann.

Mit der Verpflichtung von Bogdan Shubin setzt Kickers Emden seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort. Die bisherigen Transfers zeigen deutlich, dass der Verein auf eine Mischung aus jungen Entwicklungsspielern und erfahrenen Regionalliga-Akteuren setzt.

Nach den zahlreichen personellen Veränderungen der vergangenen Wochen wächst damit die Mannschaft für die neue Saison Stück für Stück zusammen. Shubin soll dabei eine wichtige Rolle im Zentrum übernehmen – und könnte sich als weiterer wichtiger Baustein in den Planungen der Ostfriesen erweisen.