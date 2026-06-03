Nächster Transfer beim Kreisliga-Meister und Bezirksliga-Abschied

– Foto: Andreas Krisch

Der SV Hertmannsweiler erweitert zur neuen Saison sein Trainerteam. David Milojkovic wechselt als Spielertrainer vom 1. FC Hohenacker zum SVH und wird künftig gemeinsam mit Marcel Goncalves die Verantwortung an der Seitenlinie übernehmen. Beide sollen die Mannschaft auf Augenhöhe führen und ihre Erfahrungen in die Weiterentwicklung des Teams einbringen. Für Kontinuität sorgt Tobias Veit, der dem Trainerstab als Co-Trainer erhalten bleibt. Der SVH blickt damit zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben.

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TS Echterdingen

Die TS Echterdingen darf zur kommenden Saison Aris Charalampidis begrüßen. Nach einer längeren Fußballpause kehrt der ehemalige Landesliga-Spieler zurück auf den Platz und bringt reichlich Erfahrung mit. Mit seinem Ehrgeiz, seiner Leidenschaft und seiner Qualität soll er der Mannschaft in der Kreisliga B3 Stuttgart/Böblingen weiterhelfen und neue Impulse geben. Die TS Echterdingen freut sich auf die gemeinsame Zeit und viele erfolgreiche Momente mit dem Rückkehrer.

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Türkspor Heidenheim

Türkspor Heidenheim rüstet sich nach dem Aufstieg in die Bezirksliga Ostwürttemberg weiter für die neue Saison. Mit Semih Sarraf begrüßt der Verein einen weiteren Neuzugang im rot-weißen Trikot. Der talentierte und ehrgeizige Spieler soll mit seiner Dynamik, Qualität und Leidenschaft zusätzliche Impulse in die Mannschaft bringen. Nach dem erfolgreichen Sprung in die Bezirksliga möchte Türkspor den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen. Semih Sarraf soll dabei helfen, die kommenden Herausforderungen mit Energie und Einsatz anzugehen.

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SV Ebersbach/Fils

Der SV Ebersbach/Fils verabschiedet im Sommer Fabian Bauer. Der 26-jährige Mittelfeldspieler verlegt seinen Lebensmittelpunkt nach Stuttgart und sucht dort auch sportlich eine neue Herausforderung. In den vergangenen Jahren absolvierte Fabian Bauer 56 Pflichtspiele für den SVE, erzielte neun Tore und bereitete zehn Treffer vor. Mit seiner Vielseitigkeit im Mittelfeld und seiner mannschaftsdienlichen Art war er stets eine wertvolle Option. Der Verein bedankt sich für seinen Einsatz und wünscht ihm alles Gute.

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