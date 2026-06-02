Nächster Transfer bei Bayreuth: Doll wechselt Regionalliga Aus Berlin geht es nach Bayreuth +++ "Tempo, Technik und Zug zum Tor" für die Oldschdod von pm/btfm · Heute, 05:30 Uhr · 0 Leser

Niklas Doll gelangen für Hertha 03 Zehlendorf in dieser Saison sieben Scorer in 29 Regionalliga-Spielen. – Foto: Kerstin Kellner

Neuer Offensivspieler für die SpVgg Bayreuth: Niklas Doll wechselt von Hertha 03 Zehlendorf in die Regionalliga Bayern, in der er bereits seine Spuren hinterlassen hat.

Denn: Doll spielte bereits in der Regionalliga Bayern. Vor seinem Transfer in die Regionalliga Nordost schnürrte der 26-Jährige die Fußballschuhe für Wacker Burghausen. In der Saison 2024/25 traf der Offensivmann fünfmal und bereitete vier Tore vor. Niklas Doll wechselt aus der Regionalliga Nordost zurück in die Regionalliga Bayern Doll wurde am 12. Dezember 1999 geboren, ist 1,85 Meter groß und bringt mit seiner Variabilität, seiner Technik und seinem Zug zum Tor wichtige Eigenschaften für das Angriffsspiel mit. Der Rechtsfuß kann auf beiden Außenbahnen sowie im Zentrum eingesetzt werden und gibt dem Kader dadurch zusätzliche Optionen im Offensivbereich.

In den vergangenen Jahren sammelte Doll reichlich Erfahrung im Herrenbereich. Unter anderem war er für den FC 08 Homburg, Wormatia Worms, Rot-Weiß Koblenz, Wacker Burghausen und zuletzt Hertha 03 Zehlendorf aktiv. Besonders in Koblenz stellte er seine Torgefahr unter Beweis: In der Saison 2023/24 erzielte er in 36 Spielen 20 Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. Vorfreude auf "die neue Aufgabe in Bayreuth" „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Bayreuth. Die Gespräche waren von Beginn an sehr positiv und haben mir gezeigt, welchen Weg der Verein gehen möchte. Ich will meine Qualitäten einbringen, offensiv Akzente setzen und mit der Mannschaft erfolgreich sein“, sagt Niklas Doll zu seinem Wechsel.