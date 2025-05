Nächster Transfer am Eisweiher: SV Wolfegg holt Jonathan Dischl

Sein Wechsel an den sagenumwobenen Eisweiher kommt genau zur richtigen Zeit: Seit dem

Karriereende von Wolfeggs Torgarant J. Heinzelmann klaffte im Sturmzentrum ein Loch, welches größer war als das Bierfass bei der jährlichen Rötenbacher Dorfkirbe. Jetzt kommt „JD9“ – und schraubt die Erwartungen natürlich nach oben.

Wir haben uns auch hier die Zeit genommen und dem zweiten Neuzugang für den Sommer drei Fragen gestellt:



Wolfegg am Eisweiher – Die Sonne scheint und auf dem frisch gemähten Rasen läuft einer

leichtfüßig zum Interview: Jonathan Dischl, genannt „Joni“ oder von seinen Fans einfach nur

#JD9. Nach über 200 Spielen und mehr als 120 Buden für den SV Baindt will der 28-jährige

Angreifer nun beim SV Wolfegg richtig loslegen.



SVW-Reporter: Joni, willkommen am Eisweiher! Wie fühlt sich der Wechsel an und

worauf freust du dich denn am meisten ?

Joni: Nach 10 Jahren bei meinem Heimatverein freue ich mich besonders auf die neuen Erfahrungen und die tolle Sportanlage am Eisweiher. Des Weiteren freue ich mich auf eine tolle Truppe und das hervorragende Trainerteam in Wolfegg.



SVW-Reporter: In der Spielzeit 2021/22 hast du sagenhafte 35 Tore erzielt. Ist diese

Marke knackbar ?

Joni: Diese Frage zu beantworten ist natürlich nicht einfach. Als Stürmer möchte ich natürlich immer Tore schießen und der Mannschaft damit helfen Siege einzufahren. Wie viele Tore es am Ende der Saison wirklich werden - sehen wir dann in einem Jahr ;-)



SVW-Reporter: Hast du ein fußballerisches Vorbild als klassischer „9er“ ?

Joni: Als 9er fällt mir da natürlich direkt Harry Kane ein. Seine Torgefährlichkeit, sowie seine

mannschaftsdienliche Spielweise, gefallen mir sehr gut.