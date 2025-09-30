Nächster Trainerwechsel in der Bezirksliga: Ein Coach, zwei Klubs

Rhenania Hamborn hat einen Nachfolger für den zurückgetretenen Aufstiegstrainer Sebastian Balzer gefunden: Ab sofort übernimmt Yalcin Nezir den Bezirksliga-Klub aus Gruppe 5, wie der Verein auf FuPa bekanntgegeben hat - und das ist spannend! Der 39-Jährige trat nämlich zum Monatsanfang erst beim Ligarivalen SV Genc Osman Duisburg zurück.

Nezir hatte Genc Osman zwei Jahre und drei Spiele trainiert, zog dann aber selbst nach einem Fehlstart die Handbremse. Der ambitionierte Klub rangiert mittlerweile mit elf Punkten auf Platz sechs und wird von Hakan Katircioglu, ehemals Mülheimer FC, geführt. Zum Hinrundenfinale am 14. Dezember können sich beide Trainer ganz offiziell die Hand reichen, weil es dann zum recht flotten Wiedersehen zwischen Nezir und seinem Ex-Klub kommt.

Der ehemalige Landesliga-Spieler soll Rhenania Hamborn nämlich zum Klassenerhalt führen. Der Aufsteiger rangiert mit Meiderich 06/95 gemeinsam am Tabellenende der Gruppe 5, jeweils als amtierende Meister der beiden Duisburger Kreisliga-A-Gruppen. "Der junge, aber bereits erfahrene Coach setzt klare Prioritäten: Klassenerhalt in dieser Saison und der Aufbau einer langfristig erfolgreichen, stabilen Bezirksliga-Mannschaft", teilt Hamborn mit und gibt gleichzeitig bekannt, dass Aufstiegstrainer Balzer als 2. Vorsitzender erhalten bleibt. "Der Vorstand ist überzeugt, dass Nezir mit moderner Spielphilosophie und Führungsstärke die richtigen Weichen für eine nachhaltige Entwicklung stellt."

Vor dem direkten Duell mit Meiderich muss Hamborn gegen zwei Schwergewichte der Liga bestehen: Erst gastiert der VfL Repelen (Tabellen-4.) beim Schlusslicht, dann folgt ein Auswärtsspiel beim ersten Verfolger von Spitzenreiter FC Neukirchen-Vluyn, dem Duisburger SV. Gegen die Nummer eins der Liga unterlag die Rhenania am vergangenen Spieltag mit 1:7.