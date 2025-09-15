Nächster Trainerwechsel beim Türkischen SV Singen

Das Trainerkarussell dreht sich beim Türkischen SV Singen weiter. Der Oberliga-Aufsteiger, der mit Christian Mendes als Coach in die Saison gegangen war, bestätigte nach der 0:3-Niederlage gegen den FSV Bietigheim-Bissingen auch das vorzeitige Aus von Engin Özdemir, der nach seinem kurzen Engagement am Hohentwiel zurück in die Türkei geht und sich einem Zweitligisten anschließt.

Nun übernimmt Serdar Yalcinkaya, der in der vergangenen Spielzeit noch den Bezirksligisten SV Allensbach betreut hatte und bereits im Vorfeld der Saison ein Thema beim Liganeuling war. Ob Yalcinkaya zur Dauerlösung wird, das ist derzeit noch offen. Auch Aufstiegstrainer Ali Günes soll wieder ein Thema beim Türkischen SV Singen sein. Günes hatte sich auch eigenen Wunsch nach dem Aufstieg zurückgezogen. Zuletzt war der 46-jährige Ex-Profi des SC Freiburg wieder als Spieler in Erscheinung getreten und bei seinem Ex-Verein, dem FC Bräunlingen, aktiv. Auch Christian Mendes, der nach dem zweiten Spieltag in der laufenden Saison beim Türkischen SC Singen entlassen worden war, ist wieder als Spieler aktiv. Der 52-Jährige stand am Samstag in der Verbandsliga im Tor des ESV Südstern Singen.