Nächster Trainerwechsel beim SV Straelen: 5. Coach seit Oberliga-Aus

Beim SV Straelen weht seit des Rückzugs aus der Oberliga Niederrhein im Januar 2024 ein neuer, noch nicht allzu erfolgreicher Wind. In der Kreisliga A Kleve-Geldern kämpft der ehemalige Regionalliga-Klub um den Klassenerhalt, ist zurzeit Vorletzter. Deshalb will sich der SVS nach einem gezwungenen Umbruch im vergangenen Sommer ein Jahr später gezielt neu aufstellen. Der starke Mann neben Sportchef Peter Streutgens ist wieder Thomas Geist, der dann Trainer Nummer fünf seit Januar 2024 sein wird.

Damals traf es die erfolgreiche Mannschaft um Sunay Acar (zuletzt 1. FC Bocholt) wie ein Schlag, als durch die Insolvenz der Baufirma von Hermann Tecklenburg auch der SV Straelen die Reißleine ziehen musste. Der Rückzug war eine Folge der Abhängigkeit vom ehemaligen Mäzen, der sich zeitnah in einem Gerichtsverfahren wegen des „Vorenthaltens von Arbeitsentgelt“ von rund 860.000 Euro verantworten muss .

Friedel Baumann und Michael Janßen starteten ab Juli in das Abenteuer "Kreisliga A", schon im November veränderte sich das Trainerteam: Janßen blieb, Frank Goldau und Stefan Post stehen seither ebenfalls in der Verantwortung. Das allerdings nur bis Sommer, denn dann streichen die drei ihre Segel. Ligaunabhängig übernimmt Geist die Verantwortung. Es wird nach FuPa-Recherche seine dritte Amtszeit beim SVS werden, der dann auch einen Paradigmenwechsel vollzieht: Straelen möchte seine eigenen Spieler ausbilden und auf Leute aus der Umgebung setzen. Das sah in den ambitionierteren Jahren noch gewaltig anders aus.

Streutgens und Geist haben ihre Arbeit bereits aufgenommen. „Im Moment plane ich noch zweigleisig für die A-Liga und B-Liga. Egal, in welcher Klasse wir letztlich spielen: Junge Leute sollen hier in Straelen ausgebildet werden. Sie sollen die Chance bekommen, in der ersten Mannschaft zu spielen“, teilt Streutgens im RP-Gespräch mit. Geist ergänzt: . „Es muss aber peu à peu gehen. Wir wollen ein gutes Team kreieren und dafür sorgen, dass der SV Straelen wieder einen guten Ruf als Ausbildungsverein bekommt.“