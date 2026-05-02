Nächster Trainerwechsel bei Erstliga-Absteiger

Neue Trainerlösung bei Unterländer Drittliga-Team +++ Köpferollen beim FC Baden +++ Abstiegsgefährdeter Erstliga-Klub trennt sich von Trainer +++ Unterländer Interregio-Verein verlängert Trainer-Verträge

FC Bülach II: Brühwiler kehrt zurück. Bei den Reserven des FC Bülach kommt es auf das Saisonende hin zu einem Wechsel an der Seitenlinie. Trainer Gian Luca Bortoluzzi und sein Assistent Roland Marsella beenden ihre Tätigkeit nach zwei Jahren . Die Nachfolgelösung beim derzeitigen Tabellensechsten der Drittliga-Gruppe 4 steht bereits fest: Der frühere Spieler (1994–1996 und 1999) Pascal «Diego» Brühwiler kehrt als Trainer des «Zwei» aufs Erachfeld zurück. Gleichzeitig übernimmt er die Funktion des Leiters Aktive und stellt sich im September an der Generalversammlung zur Wahl. Aktuell coacht der 54-Jährige noch beim Aargauer Viertligisten Windisch.

Linth 04: Zarn tritt zurück – Nater übernimmt. Beim FC Linth 04 kommt es im Sommer zu einem Trainerwechsel: Marius Zarn verlässt den Interregio-Klub nach nur einer Saison auf eigenen Wunsch. Der 48-Jährige begründet seinen Entscheid mit familiären Prioritäten: «Ich möchte kürzertreten und mehr Zeit mit meiner Frau und meinen Kindern verbringen», sagte er gegenüber der «Südostschweiz». Zarn hatte die Glarner nach dem Abstieg stabilisiert – aktuell ist das Team in der 2. Liga interregional seit acht Pflichtspielen ungeschlagen und liegt auf Rang 4 der Gruppe 5 , in der auch die FVRZ-Teams Seefeld, Schaffhausen II und Seuzach spielen. Trotz sportlicher Fortschritte zieht er einen Schlussstrich: «Wenn ich etwas nicht zu 100 Prozent machen kann, dann lasse ich es bleiben.» Die Nachfolge ist intern geregelt: Assistenztrainer Stéphane Nater übernimmt zur neuen Saison, unterstützt von Luca Mattia (zuletzt Nachwuchstrainer beim FC Rapperswil-Jona). Sportchef Didi Redzepi spricht von einer «sanften Lösung», da Nater Team und Philosophie bereits kennt.

FC Baden: Für Barrera gibt es keine Zukunft. Der FC Baden muss den nächsten personellen Einschnitt verkraften: Sportchef Jürg Widmer ist nach rund zwei Jahren per sofort zurückgetreten. Als Grund nennt er zunehmenden internen Widerstand und Differenzen über die sportliche Ausrichtung. In der Winterpause war es bereits zur Trennung mit Cheftrainer Genesio Colatrella gekommen. In der Zwischenzeit steht fest: Dessen Nachfolger Eduardo Barrera wird die Mannschaft nur noch bis Saisonende betreuen. Sportlich liegt Promotion-League-Absteiger Baden als Tabellensiebter der Erstliga-Gruppe 3 deutlich hinter den Erwartungen zurück. Die Rückrundenbilanz von Barrera und seinem Team (10 Spiele, 8 Punkte) ist sogar eines veritablen Abstiegskandidaten.

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Besa Biel: Sheholli übernimmt als Spielertrainer. Beim FC Besa Biel kommt es zum Trainerwechsel: Dariusz Skrzypczak, der erst seit dieser Saison im Amt war, wurde nach neun sieglosen Spielen in der Rückrunde freigestellt. Auslöser war zuletzt die 1:3-Niederlage gegen Concordia Basel. Neu übernimmt Labinot Sheholli bis Saisonende als Spielertrainer. Der 37-Jährige soll die Bieler in den verbleibenden sechs Partien zum Klassenerhalt führen, ehe er seine aktive Karriere beendet. Unterstützt wird er dabei von Mergim Rexhaj als Assistent. Besa steht in der Erstliga-Gruppe 2 – unter anderem mit dem führenden U21-Team der Grasshoppers – nur zwei Punkte über dem Strich und steckt mitten im Abstiegskampf. Nach wie vor wartet das Team in der Rückrunde auf den ersten Sieg.

FC Bülach: Weiter mit Bernhardsgrütter/Laski. Der FC Bülach verlängert die Verträge mit Trainer Daniel Bernhardsgrütter und seinem Assistenten Albert Laski. Das Gespann geht damit in seine dritte gemeinsame Saison. Die derzeit auf Platz 12 klassierten Unterländer kämpfen in der Interregio-Gruppe 3 um den Klassenerhalt. Als nächster Gegner wartet Lachen/Altendorf.