Nächster Trainerrücktritt in der Landesliga

Durchwachsen, doch mit einem Schritt nach vorne im Vergleich zur Vorsaison. So erscheint die aktuelle sportliche Lage des 1. FC Lintfort nach zwölf Spieltagen. Zwar durchläuft der Verein mit nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Spielen eine eher dürftige Phase, dennoch kommt der Zeitpunkt der Trennung von Mohamed El Mimouni nun sehr überraschend.

Doch wie so oft im gehobenen Amateurfußball bleiben die Hintergründe einer Trennung von einem Schleier des Ungewissen umhüllt: "Aus privaten Gründen haben wir uns einvernehmlich und im Guten getrennt“, wird Vereinschef Kevin Hippert in der NRZ zitiert. Offen bleibt damit, von welcher Seite der entscheidende Impuls ausging.

Für dieses Detail könnte eine Vereinseintragung auf FuPa zur Trennung von Mimouni Licht ins Dunkel bringen. In einer ergänzenden Notiz eines hochrangigen Vereinsverantwortlichen heißt es dazu: "Aus privaten Gründen zurückgetreten." Eine Anfrage dieser Redaktion an El Mimouni blieb bislang unbeantwortet.

Der bisherige Saisonverlauf war zwar von Höhen und Tiefen geprägt, dennoch verfügt das Team aktuell über ein solides Polster zur Abstiegszone. Die jüngst verspielte 2:0-Führung gegen die DJK BW Mintard sowie das maue 2:2 gegen den FC Kray dürften allerdings zwei Auftritte darstellen, die weder den Ansprüchen von El Mimouni noch denen des 1. FC Lintfort gerecht wurden. Ob diese Ergebnisse letztlich ausschlaggebend für den Trainerwechsel waren, bleibt offen.

In jedem Fall stehen dem 1. FCL mit den Duellen gegen den SV Scherpenberg (9. November) und den GSV Moers (15. November) zwei prestigeträchtige Lokalderbys bevor. Wer bis dahin auf der Trainerbank sitzen wird, ist jedoch noch nicht klar.

Die derzeitige Tabelle in der Landesliga, Gruppe 2



1. VfB Bottrop 12 9-3-0 38:20 30

2. ESC Rellinghausen 12 8-3-1 26:11 27

3. SV Scherpenberg 12 8-2-2 28:20 26

4. DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 (Auf) 12 7-3-2 33:24 24

5. SV Budberg 12 7-2-3 41:25 23

6. Viktoria Goch (Auf) 11 7-2-2 23:8 23

7. DJK Blau-Weiß Mintard 12 5-3-4 28:19 18

8. 1. FC Lintfort 12 5-2-5 26:25 17

9. SC Werden-Heidhausen (Auf) 12 4-3-5 23:31 15

10. GSV Moers 12 3-5-4 18:17 14

11. PSV Wesel 12 4-2-6 12:26 14

12. Sportfreunde Niederwenigern (Ab) 12 3-3-6 25:28 12

13. VfB Speldorf 11 3-2-6 23:21 11

14. SG Essen-Schönebeck 12 3-2-7 19:21 11

15. FC Kray 12 3-2-7 12:22 11

16. Sportfreunde Hamborn 07 12 3-1-8 28:32 10

17. Mülheimer FC 97 (Ab) 12 2-2-8 12:31 8

18. Rhenania Bottrop (Auf) 12 1-2-9 21:55 5