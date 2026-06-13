Nächster Trainerabschied in der Verbandsliga: Nachfolger steht parat

– Foto: Carsten Gremmer

Wenn der VfB Sangerhausen am Sonnabend den 1. FC Bitterfeld-Wolfen zum letzten Heimspiel der Saison empfängt, wird Stefan Kuhnert ein vorletztes Mal bei den Hausherren an der Seitenlinie stehen. Wie der Verein vorab bekanntgab, wird die Amtszeit des 57-Jährigen mit dem Abschluss dieser Spielzeit enden.

Kuhnert hatte sich im Verein seit 2014 zunächst als Nachwuchstrainer einen Namen gemacht. Zwar coachte er von November 2016 bis zum Saisonende 2017 schon einmal die Herren , doch kehrte er danach in den Juniorenbereich zurück. Doch als Olaf Glage im Sommer 2023 seinen Posten bei der Verbandsliga-Elf räumte, übernahm Kuhnert erneut - und zwar dieses Mal nicht interimsweise, sondern fest . Zum FuPa-Profil:

In seinen drei Jahren als Coach führte Kuhnert die Rosenstädter jeweils zum Klassenerhalt. In der vergangenen Saison war der VfB Sangerhausen als Tabellensechster sogar die große Überraschungsmannschaft der Verbandsliga. Der Abschied mit dem Ablauf dieser Spielzeit stand aber schon länger fest. "Vor einigen Monaten bat Stefan Kuhnert den Verein, ihn zum Ende der Saison von seinen Pflichten als verantwortlicher Trainer der ersten Männermannschaft zu entbinden", schreibt der VfB, der dieser Bitte nachkam.

Der Kuhnert-Nachfolger kommt aus den eigenen Reihen

Man bedanke sich beim scheidenden Coach ausdrücklich "für die geleistete Arbeit in den letzten Jahren", unterstreicht der Verbandsligist: "Durch seine Tätigkeit und seine Art des Auftretens war er bei den Fans des VfB 1906 Sangerhausen sehr beliebt." Doch auch nach dem Abschied wird der 57-Jährige künftig noch im Friesenstadion anzutreffen sein: in seinen Rollen als DFB-Stützpunkttrainer und als Stadionmitarbeiter.

Durch Kuhnerts frühzeitige Kommunikation konnten die Rosenstädter die Nachfolge von langer Hand planen. Dabei wollte der VfB - wie so häufig in den vergangenen Jahren - "eine vereinsinterne Lösung finden." Und diese wurde gefunden: Marcus Rauer wird ab Sommer die Geschicke der Verbandsliga-Elf leiten. Der 38-Jährige war früher Kapitän der Mannschaft, war nach seiner aktiven Zeit bereits Nachwuchscoach sowie Co-Trainer der Herren und zuletzt Sportlicher Leiter. Zum FuPa-Profil:

>> Marcus Rauer

Nun übernimmt Rauer die Verantwortung für die erste Mannschaft. Der neue Coach sei "im Verein fest verankert", schreibt der VfB. Unterstützung bekommt Rauer aus dem aktuellen Stab. Co-Trainer Eric Nowak, Torwarttrainer Denis Kannenberg und Mannschaftsleiter Fabian Sanderhoff bleiben über den Sommer in ihren Rollen dabei. Neu hinzu kommt dagegen Steven Mertens, der als weiterer Co-Trainer vom FSV Wacker Nordhausen nach Sangerhausen kommt. Dem neuen Trainerteam wünsche man "alles Gute und viel Erfolg", teilt der Club mit. Zu den FuPa-Profilen:

>> Eric Nowak

>> Denis Kannenberg

>> Fabian Sanderhoff

>> Steven Mertens