Nächster Trainer-Rücktritt in der Bezirksliga

In der Staffel 4 verabschiedet sich ein weiterer Coach vorzeitig.

Der Herbst hat noch nicht richtig Fahrt aufgenommen, da dreht das Trainerkarussell in der Fußball-Bezirksliga schon auf Hochtouren. Vergangene Woche sorgte Jürgen Lipka mit seinem Rücktritt bei DJK FV Haaren für Aufsehen. Frank Küntzeler wurde wenig später als sein Nachfolger präsentiert. Nur eine Woche später folgte dann der nächste vorzeitige Abschied eines Coaches in der Staffel vier.

Unglückliche 3:4-Pleite

Nach der unglücklichen 3:4-Niederlage beim Kohlscheider BC am Sonntag zog Besnik Sabani von der SG Stolberg die Reißleine. Der 37-jährige Übungsleiter teilte seinen Spielern noch in der Kabine seine Entscheidung mit, wie er unserer Redaktion am Montag bestätigte. „Das war keine Kurzschlussreaktion. Ich habe mich von der Mannschaft verabschiedet und die Verantwortlichen des Vereins informiert“, erläuterte Sabani, der das Team erst in der vergangenen Winterpause übernommen hatte. „Persönliche Gründe“ seien für diesen Schritt ausschlaggebend gewesen. „Ich möchte nicht näher darauf eingehen. Es gibt kein böses Blut.“

Der vor der Saison hoch gehandelte Club war mit drei Niederlagen und nur einem knappen Sieg bei Alemannia Mariadorf in die neue Runde gestartet. „Wir haben als Ziel einen einstelligen Tabellenplatz ausgegeben“, verdeutlichte Sabani, der die magere Punkteausbeute als „allerallerletzten Grund“ für seine Entscheidung anführte.

Auf Neuzugang Tim Gerhards (Kreuzbandriss) sowie den ebenfalls äußerst torgefährlichen Routinier Mergim Statovci konnte der Trainer verletzungsbedingt nicht zurückgreifen. „Gerade wegen dieser beiden Spieler wurden wir so hoch gehandelt, aber sie standen uns nicht zur Verfügung“, betonte der nun Ex-Trainer der SG. „Wenn man sich die Kader der ersten vier Spiele anschaut, dann sieht man, dass es immer wieder Veränderungen gab. Sportlich waren wir auf einem richtig guten Weg.“

2:0-Führung beim KBC

Bei der jüngsten Niederlage in Kohlscheid erwischten die Stolberger einen Start nach Maß. David Karner markierte bei seinem Ex-Verein die 1:0-Führung für den Fusionsclub (21. Minute). Wenig später erhöhte Nick Gerhards auf 2:0 (30.). „Die ersten 40 Minuten waren die besten, seitdem ich das Amt übernommen habe. Absolut dominant mit ganz viel Ballbesitz, der Gegner kam kaum in unsere Hälfte. Eigentlich hätten wir 3:0 oder 4:0 führen müssen“, berichtete Sabani, dessen Team durch einen „dummen Elfmeter“ noch das 1:2 (40., Jacob Nkrumah-Sarfo) vor der Pause schlucken musste.

„Wir sind dann etwas verunsichert aus der Pause gekommen. Da hat sich gezeigt, dass die Erfahrung fehlt“, ergänzte der Coach. Der eingewechselte Fabio Schulz markierte den 2:2-Ausgleich für den KBC (47.). Luan Mareta brachte wenig später wieder die Gäste in Führung (55.). Nach der Gelb-Roten Karte für SG-Akteur Timo Müller kippte die Partie zugunsten der Hausherren. Eine Viertelstunde vor Schluss besorgte Jeremy Labas den erneuten Ausgleich (75.). In der Nachspielzeit gelang Schulz mit seinem zweiten Treffer an diesem Sonntagnachmittag noch der 4:3-Siegtreffer (90. + 7).

Wie es für Sabani sportlich weitergeht, steht indes noch nicht fest. „Ich habe nichts gegen eine Pause. Komplett aufhören werde ich aber ganz sicher nicht, da meine Leidenschaft für den Fußball einfach zu groß ist.“ Seine rund achtmonatige Tätigkeit für die SG stufte er derweil als „sehr intensiv“ ein: „Aufgrund der schweren Rückrunde, der Kaderplanung und des neu aufgestellten Vorstands. Es hat aber immer Spaß gemacht und ich wünsche dem Verein alles Gute für die Zukunft“, wie er hinterherschob.

Verein sucht Nachfolger

Wer bei der SG die Sabani-Nachfolge antreten wird, werden die kommenden Tage oder Wochen zeigen. „Besnik hat uns in der vergangenen Saison die Klasse gerettet. Unser Wunsch war natürlich, wieder Kontinuität auf der Trainerposition zu haben, um sich langfristig entwickeln zu können. Besnik hat persönliche Gründe angeführt, das müssen wir so akzeptieren. Ich gehe auch davon aus, dass die vergangene Saison sehr an ihm gezerrt hat“, unterstrich der SG-Vorsitzende Daniel Lowis, der nun mit seinen Vorstandskollegen „die Köpfe zusammenstecken will“, um zeitnah einen Sabani-Nachfolger präsentieren zu können.

Dass die Stolberger den eigenen Erwartungen deutlich hinterherhinken, verneinte der Vorsitzende nicht: „Da muss ich kein Blatt vor den Mund nehmen. Mit dem Kader, auch wenn Tim und Mergim fehlen, sind drei Punkte aus vier Spielen einfach zu wenig. Da ist die Mannschaft jetzt in der Pflicht.“

Die Spiele im Überblick:

Alem. Mariadorf - Eicherscheid 1:6: 0:1 Stollenwerk (22.), 0:2 Voßen (40.), 0:3 T. Wilden (43.), 1:3 Nießen (45.+2), 1:4 Wirtz (56.), 1:5 Krings (59.), 1:6 N. Wilden (74.) Bes. Vork.: T. Wilden (Eicherscheid) verschießt Foulelfmeter (72.).

DJK FV Haaren - Erkelenz 1:0: 1:0 Perez Schwartz (61.)

Kuckum - Richterich 2:2: 0:1 Freiburg (19.), 1:1 Schopen (46.), 1:2 Peters (64./Foulelfmeter), 2:2 Krüger (74.) Bes. Vork.: Bischof (Kuckum) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Flecken (54.).

Ay-Yildizspor Hückelhoven - Oidtweiler 2:0: 1:0 Yilmaz (55.), 2:0 Raffael (90.)

Roetgen – Germ. Hilfarth 2:2: 1:0 Akar (20.), 1:1 Richter (21.), 2:1 Koep (24.), 2:2 Hasani (59.) Bes. Vork.: Nadenau (Roetgen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Mobers (16.).

Konzen - Bergrath 1:1: 1:0 Brück (26.), 1:1 Meurer (57.) Gelb-Rot: Brück (59./Konzen)

Kohlscheider BC - SG Stolberg 4:3: 0:1 Karner (21.), 0:2 N. Gerhards (30.), 1:2 Nkrumah-Sarfo (40./Foulelfmeter), 2:2 Schulz (47.), 2:3 Mareta (55.), 3:3 Labas (75.), 4:3 Schulz (90.+7) Gelb-Rot: Müller (65./SG Stolberg)

