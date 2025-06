Nächster Torjäger im Anflug: Schnappt sich der TSV 1860 den Regionalliga-Torschützenkönig?

Die Kaderplanung für die kommende Drittliga-Saison beim TSV 1860 München läuft auf Hochtouren. Der Transfer von Torjäger Steinkötter bahnt sich an.

Dreierkette gegen Portugal, Viererkette gegen Frankreich. Bundestrainer Julian Nagelsmann ist noch auf der Suche nach seiner Erfolgsformel im Hinblick auf die WM 2026. Auch der TSV 1860 München stellt sich wie berichtet die Systemfrage. Inzwischen gibt es nach Informationen unserer Zeitung eine klare Präferenz: 3-5-2. Bedingt auch dadurch, dass schon sehr viele Bestandteile vorhanden sind: zwei Topstürmer (Volland, Niederlechner), zwei überdurchschnittliche Wingbacks (Jakob, Danhof) – und eine dreierkettentaugliche Defensive (Verlaat & Co.).

Geschäftsführer Werner beantwortet Fragen der Fans des TSV 1860 München

In Kürze will Christian Werner öffentlich über die Pläne der Sportlichen Leitung Auskunft geben. Fans konnten über die Social-Media-Kanäle drängende Frage einreichen – die Antworten darauf wird der Geschäftsführer auf demselben Wege geben. Folgerichtig ist, dass auch die Kaderfinalisierung den neuen Taktikplänen angepasst wird. Ein Team, das in der Tabelle angreifen will, sollte jede Position im Kader doppelt (gut) besetzt haben. Das 3-5-2 vorausgesetzt, fehlt es den Löwen noch an einem vierten Stürmer (Hobsch bleibt wohl, Schubert soll gehen), an einem Backup für Danhof auf der rechten Außenbahn, einer Alternative zu Jakob links (Lucoqui?), an einer Lösung fürs offensive Mittelfeld (bleibt Guttau?) – und an einem zusätzlichen Qualitätssechser. Dass auch noch die Hiller-Nachfolge geklärt werden muss, versteht sich von selbst, und speziell bei diesem anspruchsvollen System wäre es wichtig, mit einer erfahrenen, über jeden Zweifel erhabenen Nummer eins ins Rennen zu gehen.

TSV 1860: Geschäftsführer Werner bestätigt Interesse an Steinkötter

Zumindest im Sturmbereich könnte sich zeitnah etwas tun. In Justin Steinkötter (25) vom Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger haben die Löwen einen hochveranlagten Stürmer Nummer vier im Visier (26 Torbeteiligungen bei 35 Einsätzen). Das Online-Magazin dieblaue24 hatte zuerst darüber berichtet. Auf den Namen Steinkötter angesprochen, sagte Sportgeschäftsführer Werner zu unserer Zeitung: „Das ist ein sehr interessanter Spieler. Er könnte uns mit Sicherheit weiterhelfen, doch es gibt auch noch andere Drittligisten, die ihn auf dem Zettel zu haben.“ Gefolgt von seinem Mantra: „Wenn es etwas zu vermelden gibt, werden es die Fans über unsere vereinseigenen Kanäle erfahren.“