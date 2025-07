Nächster Toptransfer: Landesliga-Aufsteiger überzeugt Oberliga-Torwart

Herne-Süds Sportlicher Leiter Tim Eibold erklärt dazu: "Wir wollten unbedingt mit drei sehr guten Torhütern in die neue Saison gehen und das ist uns gelungen. Ich kenne Ubeyd noch aus meiner Zeit beim TuS Haltern, wir haben den Kontakt immer gehalten." Insgesamt fünf Jahre lang hütete Güzel, der bei der SG Wattenscheid 09 ausgebildet wurde, das Tor der U19 und Senioren der Seestädter. Schon zu Regionalligazeiten stand der 24-Jährige im Kader der Halterner, sollte allerdings nur nach den Abstiegen in die Ober- bzw. Westfalenliga zum Einsatz kommen.

"Ich kenne Ubeyds Qualität, daher freue ich mich, dass wir mit ihm nun drei richtig gute Torhüter in unserem Team haben. Dazu ist Ubeyd ein ganz feiner Typ, der extrem gut zu uns passt", so Tim Eibold weiter. 2022 spielte Güzel für ein halbes Jahr beim damaligen Halterner Oberliga-Konkurrenten Westfalia Herne. Im Winter 2024 schloss er sich dann der SpVgg Erkenschwick an, sodass Güzel mit einer Erfahrung von 26 Oberliga- und weiteren 26 Westfalenliga-Einsätzen nach Herne wechselt.