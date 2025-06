Nächster Toptransfer: Gabriel Ramaj Wechselt zum FC Alte Haide-DSC

Der Wechsel kam zustande nach intensiven Gesprächen mit Mentor Ptyqaj, dem Abteilungsleiter des FC Alte Haide-DSC, sowie Cheftrainer Cenkhan Kabalakli, die in Ramaj nicht nur sportliches Potenzial, sondern auch menschliche Passung zum Team sehen.

Mentor Ptyqaj erklärt:

„Gabriel ist ein Spieler, der sich entwickeln will – aber gleichzeitig schon jetzt ein enormes Maß an Reife mitbringt. Seine Entscheidung für unseren Verein ist ein starkes Signal: Wir wollen nicht nur Talente fördern, sondern sie auch gezielt einbauen und weiterentwickeln. Gabriel passt hervorragend in dieses Konzept.“