Nächster Topgegner für den ZFC Meuselwitz Spielvorbericht ZFC - BAK

Am 23.10. erwartet der ZFC zum 10. Spieltag der Regionalliga Nordost den Berliner AK. Die Berliner reisen mit breiter Brust nach Thüringen, sie gewannen zuletzt souverän mit 6:0 gegen Lichtenberg 47. Ihr direkter Konkurrent am Sonntagnachmittag verlor hingegen 3:0 beim SV Babelsberg 03.

Der ZFC Meuselwitz hingegen befindet sich eher in mäßiger Form, 9 Spiele, davon 7 Niederlagen und nur 2 Siege, bedeutet Tabellenplatz 15. Die aktuell inkonstanten Leistungen machen dem ZFC einen Strich durch die Rechnung und führen dazu, dass nach 9 Spieltagen nur 6 Punkte auf dem Konto der Thüringer stehen. Dennoch besteht ein kleiner Hoffnungsschimmer für den ZFC. Zum einen ist die Rückkehr vom Meuselwitzer Torjäger Andy Trübenbach zu erwarten (4 Saisontore) und zum anderen gewann der ZFC, als der BAK ebenfalls als Favorit in die Partie ging, die letzte Begegnung mit 0:1. Dennoch, die bisher guten Heimspiele, wie gegen Chemie Leipzig oder Luckenwalde, lassen den ZFC auf Punkte hoffen.

Der BAK möchte natürlich am Sonntag die nächsten 3 Punkte einfahren, um sich an der Tabellenspitze weiter absetzen zu können. Die Schützlinge von Heiko Weber wollen sich wichtige Punkte holen um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien. Die Mannschaft aus der Hauptstadt gilt als Favorit in diesem Match, aber wenn der ZFC die entscheidenden Körner mehr an den Tag legt, erwartet uns ein spannendes Spiel in der Bluechip Arena.