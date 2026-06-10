Nächster Top-Zugang: Pfister kommt nach Barsbüttel

Das ist Edward Pfister. – Foto: HSV

Der Barsbütteler SV legt auf dem Transfermarkt weiter nach. Nach Timon Engelmann, der von FK Nikola Tesla an den Soltausredder wechselt, hat der Klub nun den zweiten Zugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Edward Pfister kommt vom Bramfelder SV und bringt reichlich Erfahrung, körperliche Präsenz und Torgefahr mit.

Pfister selbst freut sich auf die neue Aufgabe. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe bei Barsbüttel und darauf, Teil der Mannschaft zu sein“, sagt der Zugang in den Vereinsmedien. Entscheidend für den Wechsel waren für ihn vor allem zwei Faktoren: die Verbindung zu Trainer Oliver Kunkel und die berufliche Situation.

Der 27-Jährige ist im zentralen Mittelfeld zuhause, kann aber laut Verein mehrere Rollen übernehmen. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte Pfister neun Tore in zehn Partien und zeigte damit, dass er aus dem Zentrum heraus auch im letzten Drittel Wirkung entfalten kann. Für Barsbüttel ist es der nächste Transfer, der deutlich macht: Der BSV will in der kommenden Saison mehr als nur mitlaufen.

Nun richtet sich sein Blick nach vorne: „Jetzt freue ich mich darauf, das Team und das Umfeld kennenzulernen und gemeinsam eine erfolgreiche Zeit zu haben.“

„Ausschlaggebend für meinen Wechsel waren vor allem die über Jahre hinweg sehr guten Gespräche mit Oli sowie die Tatsache, dass sich der Wechsel auch beruflich sehr gut mit meiner aktuellen Situation vereinbaren lässt“, erklärt Pfister. Gleichzeitig verabschiedet er sich wertschätzend aus Bramfeld: „Ich möchte mich beim Bramfelder SV für die gemeinsame Zeit bedanken. Ich habe dort viele gute Erfahrungen gesammelt und wünsche dem Verein und der Mannschaft weiterhin nur das Beste.“

Kunkel freut sich über „Topspieler“

Kunkel hatte Pfister offenbar schon länger im Blick. „Den ersten Kontakt mit Eddy gab es im Jahr 2024, als er noch beim HSV unter Vertrag war und Abdoul Kondo mir sagte, dass er möglicherweise einen Topspieler für uns hätte, der fast nebenan wohnt“, sagt der Barsbütteler Trainer bei der Vorstellung. Nun habe Pfister nach längerer Anlaufzeit den Weg zu den „weißen Schwänen“ gefunden.

Sportlich beschreibt Kunkel den Mittelfeldspieler sehr detailliert. „Eddy ist ein sehr spielintelligenter Spieler mit einer starken Vororientierung, wodurch der erste Kontakt praktisch immer direkt in die Bewegung geht“, erklärt der Coach. Dazu komme seine Vielseitigkeit: Pfister sei in der Lage, „diverse Positionen beständig in sehr hoher Qualität zu liefern“.

Besonders die Kombination aus Physis und Torgefahr macht den Zugang interessant. Kunkel sagt: „Er paart eine starke Physis mit beeindruckender Torgefahr. Wir gewinnen einen ehrgeizigen Spieler, der für körperbetonten Fußball steht, seine Mitspieler mitreißen kann und freuen uns auf die gemeinsame Saison.“

Barsbüttel setzt ein weiteres Signal

Nach Engelmann ist Pfister der nächste Zugang mit klarer Qualität. Engelmann kommt von Nikola Tesla aus der Oberliga und brachte zuletzt zehn Tore und sechs Vorlagen mit. Pfister wiederum war beim Bramfelder SV aktiv, der in der Landesliga Hansa eine starke Saison spielte und über die Relegation bis zuletzt auf eine mögliche Oberliga-Chance hoffte.

Damit bedient sich Barsbüttel bei Spielern, die zuletzt in ambitionierten Umfeldern unterwegs waren. Für den BSV ist das ein Zeichen der eigenen Entwicklung. Schon bei der Engelmann-Verpflichtung hatte Kunkel betont, dass solche Transfers ohne die Entwicklung der vergangenen Jahre nicht möglich gewesen wären - nun folgt direkt der nächste Spieler, der dieses Bild bestätigt.

Mehr Qualität für den nächsten Schritt

Pfister soll dem Barsbütteler Spiel im Zentrum mehr Präsenz, Struktur und Durchschlagskraft geben. Gerade seine Fähigkeit, körperbetonten Fußball mit Spielintelligenz und Torgefahr zu verbinden, kann für den BSV wertvoll werden. Zudem bringt er Erfahrung aus der Qualitätsspitze mit - ein Begriff, den der Verein in seiner Mitteilung selbst verwendet.

Der Barsbütteler SV baut damit weiter an einem Kader, der in der kommenden Saison offenbar höhere Ansprüche formulieren soll. Mit Engelmann und Pfister sind die ersten beiden Zugänge jedenfalls klare Signale. Am Soltausredder entsteht früh der Eindruck, dass der BSV den nächsten Entwicklungsschritt nicht nur ankündigt, sondern auf dem Transfermarkt aktiv vorbereitet.

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