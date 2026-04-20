Nächster Top-Transfer: SC Neheim holt 87-fachen Oberliga-Stammspieler

Oussama Anhari (r.) mit Neheims Sportlichem Leiter Ulrich Mayer. – Foto: SC Neheim

Beim SC Neheim geht das Transfer-Feuerwerk in die nächste Runde. Der aktuelle Tabellensechste der Landesliga 2 hat am Montagmorgen (20. April) den nächsten hochkarätigen Neuzugang für die neue Saison vorgestellt: Oussama Anhari wechselt vom Oberligisten TSG Sprockhövel ins Binnerfeld.

Damit verliert der Tabellenelfte der Oberliga Westfalen einen wichtigen Stammspieler. Der 24-jährige offensive Mittelfeldspieler steht seit Sommer 2024 wieder in Sprockhövel unter Vertrag, wo der gebürtige Hemeraner in der laufenden Spielzeit fünf Treffer erzielen und drei weitere Vorlagen liefern konnte. Ausgebildet wurde Oussama Anhari bei Eintracht Dortmund, Borussia Dortmund, beim FC Iserlohn, FC Schalke 04 und MSV Duisburg, über dessen U19-Bundesliga-Mannschaft er 2020 bereits zum ersten Mal den Weg zur TSG Sprockhövel fand.

Über die SG Finnentrop/Bamenohl (Winter 2022 bis 2023) und den TuS Ennepetal (2023 bis 2024) fand der Deutsch-Marokkaner vor gut zwei Jahren schließlich den Weg zurück zur TSG und wird mit einer Erfahrung von mindestens 87 Oberliga-Spielen nach Neheim wechseln. Dort trifft er ab Sommer auf seinen zwei Jahre älteren Bruder Joussef Anhari, der beim Sportclub in sein zweites Jahr gehen wird – "echte Familienpower auf dem Platz", erhoffen sich die Neheimer von den Anhari-Brüdern.

Mit Zakaria Anhari (19) steht ein weiterer Bruder in Diensten der TSG Sprockhövel. Der erfolgreichste Bruder aus der Familie heißt aber Hamza Anhari (22), der im Februar einen Profivertrag bei Fortuna Düsseldorf unterschrieben hat, aktuell aber wegen einer Schulterverletzung pausieren muss.