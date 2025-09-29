Nächster Tiefschlag für BW Tündern

Der Negativtrend beim HSC BW Schwalbe Tündern hält weiter an. Auch im Auswärtsspiel beim OSV Hannover setzte es eine deutliche Niederlage – mit 0:5 kassierte die Mannschaft von Rik Balk und René Hau die bereits achte Saisonniederlage im neunten Spiel.

Dabei war die Partie schon nach einer knappen Viertelstunde praktisch entschieden. Yasin Ayaz brachte den OSV früh in Führung (6.) und legte neun Minuten später das 2:0 nach. Nach einem Foulspiel im Strafraum verwandelte Oskar Morling zudem einen Elfmeter sicher zum 3:0 (25.).

Tündern hatte dem spielerischen Übergewicht der Hausherren wenig entgegenzusetzen. Erst nach der Pause stabilisierte sich die Defensive etwas, doch in der Schlussphase sorgten erneut Morling (83.) und Ferhat Bikmaz (90.) für den Endstand. „Ein verdienter Sieg für den OSV, wenn auch mindestens zwei Tore zu hoch“, urteilte Co-Trainer René Hau nach Abpfiff.

Mit nun 34 Gegentoren in neun Spielen stellt BW Tündern die schwächste Abwehr der Liga. Auch offensiv bleiben die Schwalben ein Totalausfall: Seit dem dritten Spieltag hat das Team kein Tor mehr erzielt – fünf Treffer in neun Partien bedeuten ebenfalls Liga-Tiefstwert.

Die Situation in der Tabelle ist zunehmend bedrohlich. Zwar steht Tündern mit Bruchhausen-Vilsen und Ochtersum weiterhin punktgleich am Tabellenende, doch bei der aktuellen Form scheint ein Befreiungsschlag in weiter Ferne.

Duelle mit direkter Konkurrenz folgen

Trotz der erneuten Enttäuschung muss der Blick nach vorne gehen – denn die kommenden Wochen bringen richtungsweisende Partien gegen die direkte Konkurrenz aus Mühlenfeld, Bruchhausen-Vilsen und Ochtersum.

Ohne eine deutliche Leistungssteigerung in allen Mannschaftsteilen und einer besseren Chancenverwertung dürfte es jedoch schwer werden, sich aus dem Tabellenkeller zu befreien.

OSV Hannover – HSC BW Schwalbe Tündern 5:0

OSV Hannover: Maximilian Kemmesies, Ferhat Bikmaz, Bülent Durduran, Oskar Morling, Silas Löhnig, Tim Renfordt, Mohammed Gharib (68. Sardan Miho), Abel Tedros, Yasin Ayaz (68. Alessandro Basaldua), Irineu Amarildo Bongo, Silas Darwin Beckmann (58. Noah Manke) - Trainer: Yilmaz Dag

HSC BW Schwalbe Tündern: Kolja Kowalski, Christiano Figueiredo Santos, Robin Hanus, Dogukan Aksu, Jaden Jerome Geschle, Ugur Aydin (46. Bartosz Palm), Tom Schieb, Mason Just (68. Lorenco Rebic), Alen Kestic (79. Dominic-Dennis Heitmann), Yekta Berk Kahraman (46. Julian David), Luca-Nils Kleinschmidt - Trainer: René Hau

Schiedsrichter: Tanju Beinke

Tore: 1:0 Yasin Ayaz (6.), 2:0 Yasin Ayaz (15.), 3:0 Oskar Morling (25. Foulelfmeter), 4:0 Oskar Morling (83.), 5:0 Ferhat Bikmaz (90.)