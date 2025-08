❗️Nächster Testspielerfolg❗️

Wie in den vergangenen Spielen startete der FCU hellwach und hatte bereits früh die Führung auf dem Fuß: Nach einem Steckpass von Kevin Herrmann lief Finn Knott auf und davon am rechten Flügel, Oktay Erisen traf die Hereingabe jedoch nicht richtig, sodass die Großchance verpuffte. Auch die ersten Abschlüsse von Finn Knott aus halbrechter Position und Jens Kreuzer aus der Distanz gingen am Tor vorbei. Auf der Gegenseite zog Veton Batalli in die Mitte, doch Marcel Susser parierte den Abschluss des Stürmers aus kurzer Distanz glänzend. In der 15. Minute zog Oktay Erisen in den Sechzehner und wurde zu Fall gebracht, den fälligen Elfmeter von Kevin Herrmann parierte zwar Ex-ADLER Jens Glatting, den Rebound drückte unser Kapitän jedoch zum 1:0 über die Linie. Die Heimelf antwortete umgehend, doch Marcel Susser parierte sowohl gegen Luke Pförtner als auch gegen Koray Kaplan, sodass es beim 1:0 blieb. Salvatore Buttafuoco auf Seiten des FCUs und auch Rahmi Can Bas auf Seiten von Türkspor Mosbach scheiterten ebenfalls mit ihren Abschlüssen. In der 33. Minute hatte Blerian Rexhepi Pech, als sein wuchtiger Distanzschuss von der Unterkante der Latte zurück ins Feld prallte. Doch die ADLER trafen drei Minuten später zum 2:0, als ein Eckball zu Oktay Erisen an die Sechzehnerlinie abgewehrt wurde und dieser mit einem Schlenzer ins lange Eck erfolgreich war. Vier Minuten später zog Kevin Herrmann durchs Zentrum an mehreren Gegenspielern vorbei und traf noch vor der Pause zum 3:0. Rahmi Can Bas hätte noch vor der Pause verkürzen können, scheiterte jedoch erneut an Marcel Susser, auf der Gegenseite hatte der FCU noch eine Riesenchance: Nach perfektem Zusammenspiel zwischen Blerian Rexhepi und Finn Knott wurde Blerian mit einem Querpass perfekt im Fünfmeterraum bedient, allerdings kam unser Youngster ins Straucheln, sodass der Ball am Tor vorbeitrudelte.

Auch die erste Chance der zweiten Halbzeit gehörte dem FCU, als der eingewechselte Enes Öztürk den Ball auf Malik Türker durchsteckte, dieser jedoch am Torhüter scheiterte. Auf der Gegenseite verkürzte Veton Batalli durch einen direkt verwandelten Freistoß von der Strafraumkante in der 59. Minute auf 1:3. In der Folgezeit häuften sich die Fehler beim FCU, sodass Türkspor Mosbach einige gefährliche Konter fahren konnte: So musste der zur Pause gekommene Ibrahim Türkmen beherzt zugreifen in der 65. Minute gegen Alessandro Hatzis, um den Anschluss zu verhindern. Doch nach einem Steckpass lief Finn Knott auf und davon und ließ sich die Chance zum 4:1 nicht entnehmen, womit der alte Abstand hergestellt war. Zwar versuchte Türkspor Mosbach noch einmal alles, doch ein Heber ging knapp über das Tor und ein klasse Weitschuss von Rahmi Can Bas landete nur auf der Latte, sodass ein munteres Testspiel mit 4:1 für unseren FCU endete.

Wir wünschen Can Cugali an dieser Stelle gute Besserung, der nach einem Zusammenprall in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste.