Nächster Stolperstein für Westrich?

In der Bezirksliga Westfalen Staffel 10 kommt es am Samstag um 15:15 Uhr zum Duell zwischen Hedefspor Hattingen und dem SV Westrich.

Hedefspor steckt tief im Abstiegskampf und wartet seit 8 Ligaspielen auf einen Sieg. Der letzte Dreier liegt lange zurück: 1:0 gegen Mengede 08/20 am 21.09. Damals fiel der Siegtreffer erst in der 90+6. Minute. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Türkiyemspor Bochum, das zumindest ein kleiner Mutmacher war. Im Kreispokal musste Hedefspor dagegen ein 0:4 gegen den Landesligisten TuS Harpen hinnehmen.

Der SV Westrich reist als Tabellenführer an, hat aber zuletzt zwei Dämpfer kassiert: 1:3 gegen SW Wattenscheid 08 in der Liga und 2:5 gegen Brackel im Dortmunder Kreispokal. Trotzdem spricht die Gesamtbilanz eine klare Sprache: 12 Siege aus 15 Spielen und die beste Defensive der Liga (17 Gegentore). Vor den beiden Niederlagen gewann Westrich satte 7 Pflichtspiele in Serie.