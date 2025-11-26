Nächster Stolperstein für Westrich?

In der Bezirksliga Westfalen Staffel 10 kommt es am Samstag um 15:15 Uhr zum Duell zwischen Hedefspor Hattingen und dem SV Westrich.
Hedefspor steckt tief im Abstiegskampf und wartet seit 8 Ligaspielen auf einen Sieg. Der letzte Dreier liegt lange zurück: 1:0 gegen Mengede 08/20 am 21.09. Damals fiel der Siegtreffer erst in der 90+6. Minute. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Türkiyemspor Bochum, das zumindest ein kleiner Mutmacher war. Im Kreispokal musste Hedefspor dagegen ein 0:4 gegen den Landesligisten TuS Harpen hinnehmen.
Der SV Westrich reist als Tabellenführer an, hat aber zuletzt zwei Dämpfer kassiert: 1:3 gegen SW Wattenscheid 08 in der Liga und 2:5 gegen Brackel im Dortmunder Kreispokal. Trotzdem spricht die Gesamtbilanz eine klare Sprache: 12 Siege aus 15 Spielen und die beste Defensive der Liga (17 Gegentore). Vor den beiden Niederlagen gewann Westrich satte 7 Pflichtspiele in Serie.
Chancenlos ist Hedefspor aber keinesfalls. Tipps um den SV Westrich zu besiegen können sie sich ja beim Ligakonkurrenten Wattenscheid 08 holen. Ob die, die Tipps aber verraten werden?
Schiedsrichter: Tim Pustolla
Expertentipp: 1:3