Nächster spannender Test für Oberligist Türkspor Neckarsulm

Der letzte Test am vergangenen Samstag gegen Waldhof Mannheim II aus der Verbandsliga Nordbaden zeigte beides: Ansätze – und die Stellen, an denen Neckarsulm noch zu offen ist. Unter Schiedsrichter Tobias Lochmüller brachte Philipp Seybold Türkspor mit dem 1:0 in Führung (38.), ein Treffer, der die ordentliche erste Hälfte belohnte. Doch nach der Pause kippte das Spiel binnen Minuten. Zunächst glich Lenny Mikona per Foulelfmeter aus (47.), kurz darauf drehte Samuel Wetter die Partie zum 1:2 (49.). Neckarsulm blieb zwar im Spiel, fand aber keinen dauerhaften Zugriff. In der 63. Minute fiel die Entscheidung: Julian Grupp traf zum 1:3 (63.). Mannheim gelang lediglich der Anschluss zum 2:3. Der Test war damit ein Lehrstück über die Phase direkt nach Wiederanpfiff – und über die Frage, wie konsequent Neckarsulm gegnerische Momentumwechsel künftig bremsen kann.