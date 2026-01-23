Nächster spannender Test für Oberligist Türkspor Neckarsulm

Die Wintervorbereitung von Türkspor Neckarsulm steht im Zeichen der nüchternen Bilanz: Als Aufsteiger rangiert das Team zur Pause auf Platz 11 der Oberliga Baden-Württemberg (22 Punkte) – solide, aber keineswegs sorgenfrei. Der Abstand nach unten bleibt überschaubar, und so geht es in diesen Wochen weniger um Schönspiel als um Belastbarkeit: klare Abläufe, stabile Phasen, bessere Erträge.
Der letzte Test am vergangenen Samstag gegen Waldhof Mannheim II aus der Verbandsliga Nordbaden zeigte beides: Ansätze – und die Stellen, an denen Neckarsulm noch zu offen ist. Unter Schiedsrichter Tobias Lochmüller brachte Philipp Seybold Türkspor mit dem 1:0 in Führung (38.), ein Treffer, der die ordentliche erste Hälfte belohnte. Doch nach der Pause kippte das Spiel binnen Minuten. Zunächst glich Lenny Mikona per Foulelfmeter aus (47.), kurz darauf drehte Samuel Wetter die Partie zum 1:2 (49.). Neckarsulm blieb zwar im Spiel, fand aber keinen dauerhaften Zugriff. In der 63. Minute fiel die Entscheidung: Julian Grupp traf zum 1:3 (63.). Mannheim gelang lediglich der Anschluss zum 2:3. Der Test war damit ein Lehrstück über die Phase direkt nach Wiederanpfiff – und über die Frage, wie konsequent Neckarsulm gegnerische Momentumwechsel künftig bremsen kann.
Die nächste Gelegenheit zur Korrektur folgt bereits am morgigen Samstag um 13.00 Uhr gegen den GU-Türk. SV Pforzheim (Verbandsliga Nordbaden). Und am Dienstag wartet um 19.00 Uhr das Nachbarschaftsduell mit dem VfR Heilbronn aus der Verbandsliga Württemberg – ein Test, der erfahrungsgemäß mehr Reibung als Freundlichkeit kennt. Für Türkspor Neckarsulm sind das genau die Partien, die man in dieser Tabellenlage braucht: Gegner, die Widerstand leisten – damit aus einer ordentlichen Hinrunde eine stabile Rückrunde wird.
