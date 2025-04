Nächster Sommer-Neuzugang: Nördlingen holt Gundelfingens Tarakan

Beim TSV Nördlingen, der in der Bayernliga Süd aktuell den neunten Tabellenrang belegt und den Klassenerhalt quasi in der Tasche hat, laufen die Vorbereitungen auf die kommenden Spielzeit auf Hochtouren. Vergangene Woche konnte mit Patrick Högg der erste Sommer-Neuzugang präsentiert werden. Anschließend konnten die Rieser verkünden, dass das Trainerteam um Chefcoach Daniel Kerscher geschlossen auch in der kommenden Saison 2025/26 die sportliche Richtung vorgeben wird . Und nun können die Nördlinger den zweiten Sommer-Neuzugang präsentieren, Edwin Tarakan wechselt vom FC Gundelfingen zum TSV.

Edwin Tarakan erklärt seinen sportlichen Tapetenwechsel wie folgt: "Der Verein hat mir von Anfang an ein gutes Gefühl gegeben. Die Gespräche mit dem Trainerteam waren sehr positiv und ich habe schnell gemerkt, dass hier ambitioniert gearbeitet wird, genau das, was ich suche. Ich sehe bei Nördlingen die Chance mich sowohl sportlich als auch persönlich weiterzuentwickeln. Der Verein hat klare Ziele, eine gute Struktur und ich freue mich, ein Teil davon zu sein."

Trotz seines noch jungen Alters kann Tarakan schon einiges an Bayernliga-Erfahrung vorweisen. Für den FC Gundelfingen kam er in den vergangenen Jahren auf knapp 50 Einsätze in der zweithöchsten Amateur-Spielklasse. Zuletzt musste er einen Rückschlag hinnehmen und verpasste wegen eines Kreuzbandrisses einen Großteil der Saison. Seit der Winterpause ist er allerdings wieder fit und hat bisher in der Frühjahrsrunde sechs Einsätze für den FC Gundelfingen in der Landesliga Südwest absolviert. Dabei gelangen ihm drei Treffer.