Nächster Sieg: TSV Laichingen gewinnt 4:1 im letzten Heimspiel Verlinkte Inhalte Fr.-BZL Donau-Iller Laichingen Regglisweil.

Das letzte Heimspiel der Hinrunde bot ungewohnte Voraussetzungen: Regglisweiler trat im Flex-Modus an – 9 gegen 9. Der TSV hingegen mit breitem Kader, stark besetzter Bank und sofortigem Offensivdruck. Laichingen erspielte sich früh klare Chancen und überzeugte mit starken Kombinationen. In der 19. Minute folgte die verdiente Führung: Nach einem Eckball setzte Lena H. entschlossen nach, Eileen B. lenkte den Ball unhaltbar ins Eck – 1:0. Kurz darauf kam Regglisweiler besser ins Spiel und erzwang nach einem eigenen Eckball das 1:1 durch ein unglückliches Eigentor des TSV.

Kurz vor der Pause musste Eileen nach einem Foul ausgewechselt werden (Gelb für Regglisweiler). Doch der Wechsel erwies sich als Glücksgriff: Cindy Z. kam aufs Feld und traf kurz vor der Halbzeit zum wichtigen 2:1. Nach der Pause konnte der TSV dank starker Bank 1 zu 1 wechseln und brachte frischen Wind über die Außen. Cindy Z. und Stefanie M. kombinierten sehenswert, scheiterten aber knapp. Laichingen blieb dominant – und belohnte sich erneut: Anna S. marschierte in der 81. Minute mutig aus der Innenverteidigung nach vorne und vollendete ihr tolles Solo zum 3:1. In der 88. Minute setzte Carolin W.W. mit einem wunderschönen Fernschuss das 4:1 oben drauf.