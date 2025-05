Nächster Sieg: Mosella marschiert weiter aus dem Tabellenkeller

Mit der jüngsten Ausbeute von sieben Punkten aus drei Spielen kann Hochwald-Trainer Fabian Mohsmann nach einem zwischenzeitlichen Tief einverstanden sein. Der Auftritt am Samstag gegen Andernach stellte ihn jedoch nur bedingt zufrieden: „Wir hatten unsere Chancen, haben aber im letzten Drittel des Spielfeldes mitunter merkwürdige Ideen gehabt.“ Mal kam ein Pass nicht an, mal trennte sich einer seiner Schützlinge zu spät vom Ball. Hinzu kam der stumpfe Rasen in Greimerath, der den Spielfluss behinderte. Ärgerlich war für die Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden der Gegentreffer zum 0:1. Dieser resultierte aus einer missratenen Ecke. Den Konter vollendete der mustergültig von Nils Wambach bediente Gian Luca Dolon (8.). Die Hausherren bauten schnell Druck auf – und Mitte des ersten Durchgangs nutzte Spieler-Co-Trainer Julian Bidon einen Abpraller (SG-99-Keeper Luca Jordi Bolz hatte den Schuss von Tim Thielen nicht entscheidend klären können) zum Ausgleichstreffer (23.). Nach dem Seitenwechsel herrschte phasenweise Belagerungszustand in der Andernacher Hälfte. Doch selten waren die Chancen so klar wie die von Thielen, der in der Schlussminute aus halblinker Position den Pfosten traf. Der agile Elias Stelker, dem Coach Mohsmann viel Energie, Spielfreude und Schnelligkeit bescheinigt, aber auch weiß, dass „er noch lernen muss, sich im richtigen Moment vom Ball zu trennen“, musste mit Schmerzen im Rippenbereich vorzeitig raus. Mohsmann konnte der Partie gegen die Bäckerjungenstädter aber auch Positives abgewinnen: „Wir haben verletzungsbedingt ohne etatmäßigen Verteidiger gespielt und dafür wenig zugelassen. Außerdem haben sich die Jungs bis zum Ende voll reingehauen.“ Sein Gegenüber Kim Kossmann freute ebenfalls die weitestgehend konzentrierte Abwehrleistung: „Wir haben hinten gut gestanden. Das Unentschieden ist nicht so unverdient.“

Tore: 0:1 Gian Luca Dolon (8.), 1:1 Julian Bidon (29.)

Fabian Mohsmann, Trainer der SG Hochwald

Kim Kossmann, Coach der SG 99 Andernach

FV Hunsrückhöhe Morbach – SG Westerburg⇥ 2:0 (1:0)

Nach einer Viertelstunde erspielten sich die Hausherren die erste gute Gelegenheit. Lukas Servatius war Abnehmer einer Flanke, aber traf den Ball beim Abschluss unsauber. Das 1:0 fiel dann gut 15 Minuten später: Nach Vorarbeit von Jonas Amberg kam der Ball zu Lukas Servatius, der im Zentrum perfekt in den Winkel abschloss (32.). Kurz vor der Pause vergaben die Hunsrücker eine gute Gelegenheit zum 2:0. Nach 70 Minuten hatten die Morbacher Glück, als ein SG-Freistoß nur am linken Pfosten landete. Nach 75 Minuten trafen die FVH-Akteure zur Vorentscheidung: Nach einer Meeth-Ecke stieg Servatius am höchsten und köpfte ein. In der Schlussphase traf Philip Meeth nach einer Schell-Flanke den Pfosten. FVH-Trainer Philipp Frank sagte zufrieden: „Wir haben das Spiel über 90 Minuten kontrolliert. Unser Sieg hätte auch höher ausfallen können.“

Morbach: Görgen – Kappes, S. Schell (88. Schabbach), Meeth, Servatius (76. Schurich), Amberg (85. Steinbach), Marcel Schultheis (85. Conrad), Ruster, Böhnke, Martin Schultheis, Kahyaoglu (78. Kaiser)

Schiedsrichter: Veron Besiri (Trier)

Zuschauer: 90

Tore: 1:0, 2:0 Lukas Servatius (32., 75.)

SG Vordereifel Müllenbach – FC Bitburg⇥ 6:1 (1:0)

Das Bitburger Debakel war zur Pause noch nicht abzusehen, sondern bahnte sich erst nach 60 Minuten an. Julian Schmitz brachte den Aufsteiger nach 15 Minuten in Führung und ließ zwei weitere Treffer folgen. Nach 24 Minuten verpassten die FCB-Akteure die Führung: Jannik Nosbisch traf nur die Latte. Im zweiten Durchgang half den Bitburgern auch ein Doppelwechsel zu Wiederanpfiff wenig. Hoffnung keimte nach dem Anschlusstreffer von Joshua Bierbrauer auf, der eine Hereingabe von Kevin Fuchs verwertete. FCB-Trainer Fabian Ewertz suchte nach einer Erklärung: „Wir haben uns naiv und dumm verhalten. Die Klatsche wird aufgearbeitet werden. Gründe waren unsere Einstellung und fehlenden Lust.“

Bitburg: Becker – Hoor, Floß (60. Hensel), Bierbrauer (75. Schroeder), Fisch, N. Fuchs, K. Fuchs, Nosbisch (46. Häb), Mourad (46. Morbach), Sprüds, Krasnici

Schiedsrichter: Maximilian Fohr (Niederfischbach)

Zuschauer: 150

Tore: 1:0, 2:0, 3:1 Julian Schmitz (15., 60., 68.), 2:1 Joshua Bierbrauer (64.), 4:1 Ole Conrad (71.), 5:1 Lukas Mey (82.), 6:1 Lars Oster (84.)

TuS Kirchberg – SV Rot-Weiss Wittlich ⇥1:1 (0:0)

Nach einer chancenarmen ersten Hälfte gingen die Hunsrücker durch einen Treffer ihres Kapitäns Florian Daum in Führung (55.). Ralf Rizvani glich zehn Minuten später aus und vollendete einen Abpraller. Wittlich-Trainer Fahrudin Kuduzovic konstatierte: „Es war ein chancenarmes Spiel. Wir haben ab der 70. Minute unseren besten Fußball gespielt. In der ersten Hälfte vergab Yannick Lauer eine Großchance, als er in die Hände des gegnerischen Torwarts schoss. Insgesamt haben wir das Spiel kontrolliert.“

Wittlich: Berhard – Harig, Tonner, Rizvani, Lentes, Stefan, Uhlig (50. Kahyaoglu), Habbouchi (70. Saim), Wollny (85. Wingert), Ercan, Lauer

Schiedsrichter: Nicolas Prinz (Ehrang)

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Florian Daum (55.), 1:1 Ralf Rizvani (65.)

SG Malberg – TuS Mosella Schweich ⇥1:2 (0:2)

Mit dem vierten Sieg in Serie befreiten sich die Schweicher von den direkten Abstiegsrängen. Das Duell in Malberg war von vielen langen Bällen geprägt. Der Tabellenletzte störte früh im Spielaufbau. Nach einer halben Stunde eroberten die Gäste den Ball und schalteten schnell um. Nach Vorlage von Valentin Frick erzielte Nico Schäfer die Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte legten die Schweicher nach einem guten Umschaltmoment nach: Schäfer bediente Jens Schneider, der erhöhte. Jannik Weller erzielte den Anschlusstreffer (76.). Zuvor hatten die Moselaner die Vorentscheidung verpasst und Großchancen von Schneider, Schäfer und Hansjosten vergeben. Schneider traf SG-Torwart Florian Hammel bei seinem Schuss zwischen den Beinen. Der Keeper musste nach Unterbrechung verletzt ausgewechselt werden, was die lange Nachspielzeit von zehn Minuten rechtfertigte. Schweichs Trainer Thomas Schleimer bilanzierte: „Wir haben etwas schleppend ins Spiel gefunden, aber defensiv wenig zugelassen. Dann haben wir uns ins Spiel reingekämpft, waren etwas aggressiver und überzeugten mit einer höheren Laufbereitschaft. Wir haben von Mann- auf Raumorientierung umgestellt. Im zweiten Durchgang kamen wir sehr druckvoll aus der Kabine und hatten einige Hochkaräter. Nach der Verletzungsunterbrechung mussten wir gefährliche Standards überstehen.“

Schweich: Gerhard – Schwarz, Hansjosten, Ossen (75. Schmitt), Schneider (90.+5 Palms), Kreber, Pitsch, Schäfer, Frick (87. Maldener), Agbor (50. Schwarz, 90.+6 Stüttgen), Stadfeld

SR: Jan Schmidt (Koblenz) - Z.: 110

Tore: 0:1 Nico Schäfer (30.), 0:2 Jens Schneider (45.), 1:2 Jannik Weller (76.)