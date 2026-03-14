Nächster Sieg: Hagen/Uthlede verabschiedet sich aus Abstiegskampf

– Foto: Steffi Rathje

Am Freitagabend empfing der FC Hagen/Uthlede den Rotenburger SV und setzte sich wie bereits im Hinspiel dank einer starken zweiten Hälfte durch.

Von Beginn an entwickelte sich an der Blumenstraße eine umkämpfte Begegnung, in der die Hausherren den spielstarken RSV nicht zur Entfaltung kommen ließen. Torchancen gab es nur wenige. Dennoch trafen beide Teams bereits im ersten Abschnitt. In der 41. Minute bekam Henner Lohmann eine Flanke aus dem Halbfeld nur unzureichend geklärt, über Umwege landete der Ball bei David Subasic, der ins verwaiste Tor vollendete - 1:0. Noch vor der Pause fiel der Ausgleich. Der Hagener Keeper Tom Peter Rode sah ebenfalls nicht gut aus. Er ließ eine Flanke von Linus Baselt fallen. Aus dem Gewühl landete der Ball schließlich im Netz. Das Schiedsrichterteam erkannte ein Eigentor von Ylbes Halimi.

Nach dem Seitenwechsel gab Hagen/Uthlede den Ton an. Es dauerte nur acht Zeigerumdrehungen, ehe die neuerliche Führung heraussprang. Eine flache Hereingabe von Shaun Minns drückte Frederik Nagel über die Linie - 2:1. Einen weiteren Konter verwertete Marcel Meyer in Minute 74 zum 3:1, gleichbedeutend mit der Entscheidung. Abgerundet wurde der enttäuschende Rotenburger Abend durch eine Gelb-Rote Karte gegen Marlon Richert, der sich gerade einmal eine knappe Viertelstunde auf dem Spielfeld befand.

Durch den zweiten Sieg in Folge wuchs der Vorsprung des FC Hagen/Uthlede auf die Abstiegszone auf elf Zähler an. Die Planungen für eine weitere Landesliga-Spielzeit können endgültig an Fahrt aufnehmen. Weiter geht es in acht Tagen mit einem Auswärtsspiel in Schneverdingen. Der RSV kassierte zwei seiner drei Niederlagen gegen den gestrigen Kontrahenten und verliert trotz der drei Nachholspiele in der Hinterhand Spitzenreiter Drochtersen/Assel II, der parallel souverän mit 4:0 in Ottersberg gewann, aus den Augen.