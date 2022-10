Nächster Sieg gegen ein Top-Team: ASV Dachau schlägt Forstinning Fußball Landesliga-Südost

Geht‘s gegen die Spitzenteams der Fußball-Landesliga Südost, ist auf den ASV Dachau Verlass. Nach dem 3:0-Sieg in Forstinning am Mittwochabend nähern sich die Dachauer selbst der Spitzengruppe.

Forstinning musste sich nach dem Seitenwechsel steigern – und erhöhte mit dem Beginn der zweiten Hälfte das Risiko. In der 52. Minute hatte die Heimelf die große Chance auf den Ausgleich, doch Mathias Hirt köpfte freistehend aus fünf Metern über das Tor. In dieser Situation hatten die Dachauer Glück.

Der Führungstreffer in der 11. Minute spielte dem ASV dabei in die Karten. Yazid Ouro-Akpo zog aus der Drehung aus spitzem Winkel ab und überraschte damit VfB-Torhüter Michael Heidfeld. Der Ball schlug unter der Latte ein. Auch nach dem 1:0 bestimmten die Dachauer das Spiel. Immer wieder pressten sie auf die Forstinninger Defensive, zwangen den Gegner zu langen Befreiungsschlägen und eroberten die zweiten Bälle. Der zweite Treffer vor der Halbzeit war möglich. Einerseits nach einer der vielen Standardsituationen, doch diese Stärke spielte der ASV nicht aus. Zum anderen hätte Mario Stanic in der 41. Minute besser auf den im Zentrum freien Andreas Roth gespielt, anstatt aus spitzem Winkel selbst abzuschließen.

Haupt hatte in der Spielvorbereitung beobachtet, dass die Forstinninger selten nervös werden. Wenn sie allerdings früh gestört werden, steigen die Chancen der Gegner erheblich. „Das war unser Ansatz. Und den hat die Mannschaft super umgesetzt“, so Haupt.

Dachau – Es bleibt dabei: Wenn der ASV Dachau gegen Mannschaften spielt, die in der Tabelle der Landesliga-Südost vor ihm stehen, haben die Gegner wenig zu lachen. Das neueste Kapitel haben die Dachauer am Mittwochabend mit einem 3:0-Auswärtserfolg beim VfB Forstinning geschrieben.

Es war eine Ausnahme, denn der ASV stand weiterhin sicher. Und vorne hat er einen mit grandioser Schusstechnik ausgestatteten Andreas Roth. Nach einem Angriff über die rechte Seite legte Mario Stanic zurück an die Strafraumgrenze zu Roth. Der Linksfuß zog direkt ab und beförderte die Kugel mit der Innenseite ins rechte Eck (56.). „Das macht Andi brutal stark“, freute sich Haupt: „Aber auch Mario hat es gut gemacht. Er hat nicht blind geflankt, sondern mit Übersicht quergespielt.“

Mit dem 2:0 waren die Dachauer dem Sieg ein Stück nähergekommen, durchschnaufen konnten sie aber noch nicht. Das änderte sich in der 81. Minute, als Jonas Dworsky seine Geschwindigkeit ausspielte. Er nutzte ein Missverständnis der Forstinninger Innenverteidiger und verwertete seinen Alleingang zum 3:0 – gleichzeitig der Endstand.

ASV Dachau: Trainer zieht positives Fazit

„Positiv war, dass wir mit der Führung im Rücken nicht in eine Lethargie verfallen sind, sondern weiter aktiv nach vorne verteidigt haben“, sagte Haupt: „Ich habe Forstinning in dieser Saison schon häufiger gesehen. Ich kann mich aber an kein Spiel erinnern, in denen sie so unter Druck geraten sind.“

Durch ihre erfolgreichen Auftritte in den vergangenen Wochen haben sich die Dachauer in der Tabelle auf Rang fünf nach oben geschoben. Um dort zu bleiben, müssen sie anfangen, gegen Teams gewinnen, die hinter ihnen stehen. Zu denen gehört auch der TSV Eintracht Karlsfeld, den die Dachauer am 22. Oktober zum Landkreis-Derby empfangen.