Nächster Sieg für SG Schäftlarn ll. Joker Bianchi sticht

Nach dem 2:1 Erfolg der ersten Mannschaft der Spielgemeinschaft Schäftlarn/Baierbrunn, legte die zwoate Mannschaft einen ungefährdeten 3:0 Heimsieg nach.



In der 5. Minute nutze Youngster Emil Eusemann ein Durcheinander im Strafraum und drosch das Leder zum 1:0 in die Maschen. Lorenz Dippel holte in der 30. Minute einen Strafstoß raus und verschoss diesen kläglich. In der 40. Minute bediente Dippel dann wiederum mustergültig zum 2:0.