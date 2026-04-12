Nächster Sieg für Nörvenich, furioses Düren-Derby & Kantersiege

Nörvenich jubelt wieder. – Foto: Marian Stanienda

Der Spieltag der Kreisliga A Düren bot Tore und Bewegung im Tableau: Tabellenführer VfVuJ Winden setzte sich durch, während dahinter mehrere Teams nachlegten. Im direkten Duell lieferten sich der FC Düren 77 und Schwarz-Weiß Düren ein torreiches Remis, während BC Oberzier und FC Golzheim wichtige Siege im Rennen um die oberen Plätze einfuhren.

Vor dem 22. Spieltag der Kreisliga A Düren stand noch das Nachholspiel zwischen JSV Frenz und SC Jülich/Herongen am Mittwochabend an.

Nach dem Seitenwechsel kam Frenz zurück: Liridon Zariqi verkürzte in der 49. Minute auf 1:2. Doch die Hoffnung hielt nicht lange, denn Slastinov stellte mit seinem dritten Treffer in der 64. Minute den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt setzte Luca Ilsemann (90.+4). Frenz blieb trotz zuletzt starker Form ohne weiteren Torerfolg und verpasst damit wichtige Punkte im Tabellenkeller, während Jülich sich im Mittelfeld stabilisiert.

Der SC Jülich/SV Hoengen hat im Nachholspiel beim JSV Frenz einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Mann des Spiels war Daniil Slastinov, der früh zur Führung traf (8.) und kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte (38.). Dazwischen blieb eine weitere Chance ungenutzt, als Lorenz Klee mit einem Foulelfmeter am Torwart scheiterte (43.).

Grün-Weiß Welldorf-Güsten wurde seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich beim abstiegsbedrohten Salingia Barmen durch. Max Ries traf früh zur Führung (8.) und erhöhte nach der Pause (56.). In der Schlussphase sorgte Elias Sißmeier für den 3:0-Endstand (88.). Während Welldorf-Güsten im oberen Tabellendrittel den Anschluss hält, bleibt Barmen weiter tief im Tabellenkeller.

Ein offensives Spektakel sahen die Zuschauer in Wenau. BC Oberzier legte früh durch Marvin Kornetzky (7.) und Luca Wantke (20.) vor, ehe Hamid Ataie erhöhte (37.). Doch Jugendsport Wenau kam zurück: Arbias Zeqiri (44.), Fabrice Görich (46.) und Arbent Hajdari (64.) stellten auf 3:3. In der Schlussphase setzte sich Oberzier jedoch durch: Kornetzky (85.) und Ataie (90.) sorgten für den Auswärtssieg, mit dem Oberzier im oberen Tabellenbereich bleibt.

Die SG Nörvenich-Hochkirchen feierte einen deutlichen Heimsieg im Kellerduell gegen den JSV Frenz. Lars Kröll Friedrich brachte die Gastgeber früh in Führung (10.), ehe ein Eigentor das 2:0 bedeutete (15.). Nach dem zwischenzeitlichen Anschluss sorgten Maximilian Knipprath (72., 82.), erneut Kröll Friedrich (88.) und Max Schnuis (90.) für klare Verhältnisse. Nörvenich verschafft sich damit etwas Luft, während Frenz weiter im Tabellenkeller steckt.

Tabellenführer VfVuJ Winden behielt in einer turbulenten Partie die Oberhand. Lucas-Kevin Olschewski (23.) und Daniel Puzik (40.) brachten Winden in Führung, doch Timo Börsch glich mit einem Doppelpack noch vor der Pause aus (43., 45.+1). Direkt nach dem Seitenwechsel stellte Puzik den alten Abstand wieder her (47.). In der Schlussphase sorgten Obed Edom Mavungu (79.) und Mark Schneider (82.) für klare Verhältnisse. Winden baut damit seine Führung an der Spitze aus, während Koslar im unteren Tabellenbereich bleibt.

Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln setzte sich im Duell mit Borussia Freialdenhoven durch und bleibt im oberen Tabellendrittel. Marvin Germes traf früh zur Führung (11.), ehe Kevin Peters nach der Pause erhöhte (55.). Daniel Schmitz baute den Vorsprung weiter aus (62.), bevor Pascal Schneider in der Nachspielzeit verkürzte. Für Freialdenhoven bedeutet die Niederlage einen weiteren Rückschlag im Kampf um die oberen Plätze.

Ein torreiches Duell lieferten sich der FC Düren 77 und Schwarz-Weiß Düren. Die Gastgeber starteten stark durch Thomas Bergstreiser (3.) und Ilker Ermayasi (7.), doch Berkay Sisman brachte Düren mit einem Doppelpack zurück (32., 46.). Vladyslav Barannikov traf zweimal (54., 66.) zur erneuten Führung, ehe Gabriel Nbongo verkürzte (79.) und ein Eigentor den Endstand brachte (81.). Trotz des Remis bleibt Schwarz-Weiß Düren in der Spitzengruppe, während Düren 77 den Anschluss hält.

Der FC Golzheim feierte einen klaren Sieg gegen die SG Germania Burgwart und behauptet Rang vier. Die Gastgeber setzten sich deutlich durch und ließen keine Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen. Burgwart hingegen bleibt im unteren Tabellendrittel und verpasst wichtige Punkte.

Der SC Jülich/SV Hoengen setzte sich gegen Schlusslicht Rhenania Lohn durch. Yasin Özsoy brachte die Gastgeber in Führung (37.), Yevhen Havinchuk erhöhte nach der Pause (51.). Nach dem Anschlusstreffer durch Sven Nowak (64.) stellte Daniil Slastinov den alten Abstand wieder her (82.), ehe Özsoy den Endstand besorgte (86.). Jülich festigt damit seine Position im Mittelfeld, während Lohn weiter abgeschlagen bleibt.

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

23. Spieltag

17.04.26 Grün-Weiß Welldorf-Güsten - SC Jülich/SV Hoengen

17.04.26 Borussia Freialdenhoven - Jugendsport Wenau

18.04.26 Viktoria Koslar - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

19.04.26 SG Germania Burgwart - Salingia Barmen

19.04.26 BC Oberzier - FC Düren 77

19.04.26 JSV Frenz - VfVuJ Winden

19.04.26 Rhenania Lohn - SG Nörvenich-Hochkirchen

19.04.26 Schwarz-Weiß Düren - FC Golzheim



24. Spieltag

23.04.26 SC Jülich/SV Hoengen - SG Germania Burgwart

24.04.26 Borussia Freialdenhoven - BC Oberzier

25.04.26 Salingia Barmen - Schwarz-Weiß Düren

26.04.26 Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - JSV Frenz

26.04.26 Jugendsport Wenau - Viktoria Koslar

26.04.26 FC Golzheim - FC Düren 77

26.04.26 SG Nörvenich-Hochkirchen - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

26.04.26 VfVuJ Winden - Rhenania Lohn

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