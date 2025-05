Nächster Sieg für FVW

Nach dem Sieg im Topspiel vergangene Woche ging es für den FVW diese Woche zum Tabellenvorletzten nach Wurzach. Fest stand aber dennoch das die Gastgeber trotz ihrer Tabellensituation nicht zu unterschätzen sind und es sollte dem Wetter entsprechend auch ein von Kampf und Geduld geprägtes Spiel werden.

Die Partie begann noch relativ ausgeglichen, schnell übernahmen die Gäste dann aber das Spiel und erspielten sich die ersten Angriffe. So kam es in der 14. Minute dann bereits zum ersten Tor und der Führung für die Waldseer. L. Stöckler leitete den Angriff selbst ein und verlagerte auf die rechte Seite, H. Martin brachte den Ball dann wieder zu eben jenem Stöckler, der den Ball mit dem Rücken zum Tor stark behaupten und im linken Eck versorgen konnte. Die Waldseer erspielten sich in den folgenden Minuten weitere gute Möglichkeiten, konnten die Führung jedoch nicht ausbauen. Aber auch die Gastgeber fanden besser in die Partie, ein Schuss aus der Distanz (22.) und ein Freistoß (27.) brachten erste Gefahr für den Waldseer Kasten. Kurz vor der Pause dann doch noch der Ausgleich zum besten Zeitpunkt für die Wurzacher. S. Wahl verwandelt einen Foulelfmeter souverän und die Partie war somit wieder völlig offen.