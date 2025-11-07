Nächster Schritt zur Festigung im Tabellenmittelfeld

Am Sonntag (9. November, 14 Uhr) empfängt der SV Meppen II im Heimspiel des 14. Spieltags der Oberliga Niedersachsen den FC Verden 04. Nach vier ungeschlagenen Spielen in Serie geht das Team von Trainer Carsten Stammermann mit Selbstvertrauen in die Partie – auch, weil die jüngste Entwicklung in Spielanlage und Stabilität deutlich nach oben zeigt.
Die Ausgangslage vor dem Spiel ist vielversprechend: Mit derzeit 19 Punkten rangiert Meppen II auf Platz sieben, Verden folgt vier Zähler dahinter auf Rang zehn. Ein Heimsieg würde nicht nur das Punktepolster auf die unteren Tabellenregionen weiter vergrößern, sondern auch den Anschluss an das obere Tabellendrittel wahren.
Verden selbst ist ein unangenehmer Gegner, der über mannschaftliche Geschlossenheit und Mentalität kommt. In der Vorsaison rettete sich das Team mit viel Leidenschaft erst spät vor dem Abstieg – genau diese Tugenden sind erneut sichtbar. Beim jüngsten 3:1-Sieg gegen den TSV Wetschen überzeugten die Verdener vor allem in der ersten Stunde, ehe sie trotz eines verschossenen Elfmeters durch Lukas Muszong souverän gewannen. Zwei Treffer erzielte dabei Angreifer Dennis Hoins.
Meppen II mit klarer Struktur – und Luft nach oben im Abschluss
Im Auswärtsspiel in Bersenbrück (1:1) zeigte die „Zwote“ erneut, dass sie gegen etablierte Teams bestehen kann. Joe Klöpper brachte sein Team früh per Foulelfmeter in Führung, die intensive Partie blieb aber bis zum Ende offen. Besonders hervorzuheben ist die defensive Organisation, die sich im Saisonverlauf stabilisiert hat – aber auch das variable Spiel nach vorne, bei dem immer mehr Spieler Verantwortung übernehmen.
Um gegen Verden zu bestehen, wird es erneut auf einen geduldigen, kontrollierten Auftritt ankommen. Verden ist defensiv kompakt, sucht nach Ballgewinnen zielstrebig den Weg in die Spitze. Für Meppen II wird es entscheidend sein, Überzahlsituationen zu erzwingen und im letzten Drittel präziser zu agieren als zuletzt.
Die Partie gegen den FC Verden 04 ist mehr als nur ein Duell zweier Teams aus dem Tabellenmittelfeld. Für Meppen II geht es darum, einen direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten und die kontinuierliche Entwicklung weiter mit Punkten zu unterfüttern. Mit einem Sieg wäre auch der Blick nach oben wieder ein Stück realistischer. Entscheidend wird sein, ob die U23 ihre Form aus den vergangenen Wochen auch im eigenen Stadion bestätigen kann.