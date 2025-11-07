Nächster Schritt zur Festigung im Tabellenmittelfeld

– Foto: Manni Hermes

Am Sonntag (9. November, 14 Uhr) empfängt der SV Meppen II im Heimspiel des 14. Spieltags der Oberliga Niedersachsen den FC Verden 04. Nach vier ungeschlagenen Spielen in Serie geht das Team von Trainer Carsten Stammermann mit Selbstvertrauen in die Partie – auch, weil die jüngste Entwicklung in Spielanlage und Stabilität deutlich nach oben zeigt.

Die Ausgangslage vor dem Spiel ist vielversprechend: Mit derzeit 19 Punkten rangiert Meppen II auf Platz sieben, Verden folgt vier Zähler dahinter auf Rang zehn. Ein Heimsieg würde nicht nur das Punktepolster auf die unteren Tabellenregionen weiter vergrößern, sondern auch den Anschluss an das obere Tabellendrittel wahren.

Verden selbst ist ein unangenehmer Gegner, der über mannschaftliche Geschlossenheit und Mentalität kommt. In der Vorsaison rettete sich das Team mit viel Leidenschaft erst spät vor dem Abstieg – genau diese Tugenden sind erneut sichtbar. Beim jüngsten 3:1-Sieg gegen den TSV Wetschen überzeugten die Verdener vor allem in der ersten Stunde, ehe sie trotz eines verschossenen Elfmeters durch Lukas Muszong souverän gewannen. Zwei Treffer erzielte dabei Angreifer Dennis Hoins. Meppen II mit klarer Struktur – und Luft nach oben im Abschluss