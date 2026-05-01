Nächster Schritt zum Klassenerhalt?

Voller Fokus: Robert Mainka, Coach der U21 des SC Verl. – Foto: Jens Dünhölter

„Da wollen wir den nächsten großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen“, sagt SCV-Trainer Robert Mainka, dessen Team als Zwölfter aktuell sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz hat. „Mit etwas Glück und den richtigen Ergebnissen auf den anderen Plätzen könnten wir am Sonntag fast schon durch sein.“

Verl. Drei Siege am Stück hat es für die U21 des SC Verl in der Fußball-Oberliga Westfalen in dieser Saison noch nicht gegeben. Nach dem 4:1 in Vreden und dem 1:0 gegen Ennepetal bietet sich diese Chance am Sonntag bei der SG Finnentrop/Bamenohl.

Allerdings wird die Verler heftiger Gegenwind erwarten. Denn die Sauerländer stehen nur ganz knapp über dem Strich (zwei Punkte Vorsprung auf Türkspor Dortmund) und will nach Möglichkeit den Sportclub wieder mit in den Abstiegskampf ziehen.

Für die Hausherren ist es definitiv ein ganz wichtiges Spiel. „Enger Platz, viele Zuschauer. Wir werden wieder die Basics an den Tag legen müssen, ohne unsere Identität zu verlieren. Es braucht eine Mischung aus beidem“, sagt Mainka, der zuletzt gegen Ennepetal schon wieder besseren Fußball von seiner Mannschaft sah, jedoch die mangelnde Chancenverwertung monierte. „Auch Finnentrop will Fußball spielen und schlägt nicht wie viele andere Mannschaft nur lange Bälle. Sie verfolgen einen ähnlichen Ansatz wie wir, das sollte uns entgegenkommen.“

Verzichten muss der Sportclub vermutlich sogar für den Rest der Saison auf Henry Obermeyer. Eine MRT-Untersuchung hat ergeben, das freie Gelenkkörper für die Schwellung im Knie des Mittelfeldspielers verantwortlich sein sollen. Obermeyer wird nun konservativ behandelt.